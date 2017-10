Miriam Shaded w ostrym wywiadzie o Islamie i medialnej propagandzie. „Jest sporo naiwnych Polek, które w to wierzą”

Miriam Shaded, prezes fundacji Estera, była gościem programu Marcina Roli wRealu24.pl. W wywiadzie Miriam Shaded stwierdziła, że sporo Polek jest naiwnych przez propagandę serwowaną w mediach, takich jak TVN czy „Gazeta Wyborcza”.

W tych mediach opowiadają, że islam to religia pokoju. Pokazują, że muzułmanie to świetni partnerzy do życia – tłumaczyła Miriam Shaded.

Jak podkreślała: Kobiety w to wierzą. Jak rozmawiam z kobietami z lewicowych środowisk, to mi ręce opadają, jak one powtarzają tę propagandę, która jest w mediach. One cytują praktycznie te słowa, które lecą w TVN.

Poza tym poznają jakichś fajnych muzułmanów, którzy byli akurat bardziej ateizujący czy niewierzący i wtedy postrzegają tak całe środowisko, całą ideę, którą oni reprezentują – mówiła Shaded.

Źródło: wolnosc24.pl/wrealu24.pl