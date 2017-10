Miriam Shaded w ostrym wywiadzie mówi czemu nie chce współpracować z korwinistami. „Są po prostu głupi. Dla mnie są idiotami” [VIDEO]

Miriam Shaded udzieliła wywiadu telewizji Instytutu Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej. W ostatniej, trzeciej części wywiadu, Miriam mówiła o tym dlaczego kandydowała z partii KORWiN, a teraz prawdopodobnie już by się na nią nie zdecydowała.

Sama Miriam Shaded przyznała, że osobą która najbardziej namawiała ją na przyjście do partii i miała przy tym największy udział był Przemysław Wipler, bez którego – w jej ocenie – partia nie ma większych szans na sukces.

Co się stało przez te 1,5 roku, że partia przestała się p. Shaded podobać?

Ja się nie zgadzam z wieloma wypowiedziami lidera i korwinistów, liberałów moralnych – mówiła Shaded. Jak dodawała Korwin-Mikke nie jest politykiem skutecznym. Dla mnie bycie skuteczną jest najważniejsze – tłumaczyła.

Wydaje mi się, że zawsze byłam skuteczna w tym co robię i nie szanuje ludzi, którzy nie są – dodawała.

Korwiniści mają to do siebie, że strasznie ujadają na siebie i są walki wewnętrzne. Ja głównie przez to, że czułam się atakowana w trakcie kampanii i potem zrezygnowałam. To nie są dla mnie ludzie, z którymi w ogóle chce współpracować, bo są po prostu głupi. Dla mnie są idiotami i sami sobie psują. Mają jakieś swoje postrzeganie rzeczywistości, zupełnie niemoralne i skoro tak chcą, to niech się bawią w swoim poletku – powiedziała Miriam Shaded.

Później Miriam Shaded mówiła o tym, że pierwszą ustawą czy też pakietem ustaw, który by zaproponowała byłyby te dotyczące delegalizacji Islamu. Najpierw trzeba ich wszystkich zweryfikować, sprawdzić sympatyków, członków. Trzeba ich wszystkich rejestrować, dałabym im możliwość jeszcze pooddychać, sprawdziłabym ich wszystkich na początek, zweryfikowałabym ile mają dzieci – tłumaczyła.

