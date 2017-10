Młody poseł, Łukasz Rzepecki, wyrzucony z PiS długo nie będzie bez klubu. Już niedługo może zasiąść w ławach poselskich innej formacji

Poseł Łukasz Rzepecki, wyrzucony ostatnio z Prawa i Sprawiedliwości, już niedługo ma znaleźć miejsce w nowym klubie poselskim. Inicjatywa leży po stronie Łukasza Rzepeckiego – komentuje rzecznik klubu Jakub Kulesza.

Długo spekulowano o tym, do kogo dołączy poseł Rzepecki. RMF FM podało informację, że najprawdopodobniej będzie to transfer do Kukiz’15.

Przyszłość posła Łukasza Rzepeckiego zależy od niego samego. Jeżeli został on wyrzucony z PiS za popieranie postulatów programowych Prawa i Sprawiedliwości, od których PiS się odwrócił, a są one tożsame z postulatami Kukiz’15, czyli na przykład niskie podatki albo likwidacja immunitetu formalnego dla posłów, to wszystko wskazuje na to, że lepiej on pasuje do tego bardziej uczciwego ugrupowania, czyli Kukiz’15 – powiedział w rozmowie z wprost.pl Jakub Kulesza.

Rzepecki rozstał się z klubem Prawa i Sprawiedliwości, po tym jak poparł wniosek o uchylenie immunitetu Dominikowi Tarczyńskiemu. Z punktu widzenia Kukiz’15, ugrupowania opozycyjnego, nie ma różnicy, czy jest jeden poseł więcej, czy mniej. Różnica jest dla posła Rzepeckiego, czy będzie lepiej w stanie realizować idee, z którymi szedł do wyborów, także inicjatywa leży po stronie posła Rzepeckiego – podkreślił Kulesza.

Źródło: RMF FM/Wprost.pl