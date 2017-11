Mocna deklaracja Kaczyńskiego. Międzymorze musi powstać. Będzie równoważyć układ sił w Europie. Mamy wsparcie USA [VIDEO]

Międzymorze to wielkie przedsięwzięcie mające wsparcie Stanów Zjednoczonych – mówił we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Według niego, chodzi o system powiązań gospodarczych i infrastrukturalnych a także o podmiot polityczny, który będzie równoważył układ w Europie.

Kaczyński na konferencji prasowej z premier Beatą Szydło, podsumowującej dwulecie rządu PiS, mówił, że rozpoczęło się tworzenie osi Północ-Południe.

Jak podkreślił, chodzi m.in. o budowę konstrukcji politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej, które będą wzmacniać pozycję Polski na zasadzie synergii.

Według niego, takim projektem nadal jest Grupa Wyszehradzka, ale także Międzymorze.

Kaczyński podkreślił, że:

– Międzymorze to wielkie przedsięwzięcie, mające wsparcie Stanów Zjednoczonych.

–„Chodzi o to, żeby tu, w środku Europy, powstał system powiązań gospodarczych, infrastrukturalnych i żeby powstał także pewien podmiot polityczny, który będzie równoważył układ w Europie”.

– „Będzie prowadził do tego, że ci, którzy w tym układzie będą, będą silniejsi. Oczywiście silniejsza będzie także Polska, największy kraj spośród krajów, które mają w tym uczestniczyć” – podkreślił Kaczyński.

– „Nasza polityka międzynarodowa w przeciwieństwie do naszych totalnych przeciwników jest polityką podmiotową, zmierzającą do tego, by polska pozycja była mocniejsza.”

