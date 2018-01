Mocna reakcja na „Koronę Królów” z ministerstwa kultury. „Zgniłem jak to zobaczyłem”

W noworoczny poniedziałek na antenie telewizyjnej jedynki wyemitowano dwa pierwsze odcinki nowej telenoweli historycznej TVP – „Korony Królów”.

Serial, który miał być hitem i jedną z największych produkcji Telewizji Publicznej od 30 lat, delikatnie mówiąc, nie zachwyca.

Internauci wskazują na szereg uchybień, których nie ustrzeżono się przy robieniu serialu. Głos w tej sprawie zabrał nawet wiceminister kultury – Paweł Lewandowski.

A co do serialu Korona…to poczekajcie na 3 odcinek i dialog o śniadaniu w czasie postu. Zgniłem jak to zobaczyłem:( – napisał na Twitterze.

Źródło: Dziennik.pl