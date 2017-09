Morawiecki: „Obecność banku JP Morgan to dowód zaufania do polskiej gospodarki.” A czy Polska ufa JP Morgan? To jedni z największych manipulatorów finansowych na świecie. Zobacz w co są zamieszani

Decyzja o ulokowaniu w Polsce jednej z siedzib JP Morgan, największego pod względem kapitalizacji banku na świecie, to dowód zaufania do naszej gospodarki – ocenił we wtorek wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

„To największy pod względem kapitalizacji bank na świecie. To dowód zaufania do naszej gospodarki i dowód na to, jak dużą nadzieję pokładają największe instytucje finansowe w rozwój gospodarczy naszego kraju” – powiedział Morawiecki na konferencji prasowej w Warszawie.

JP Morgan Chase jest międzynarodową firmą specjalizującą się w bankowości i usługach finansowych; jest też największym bankiem w USA i trzecim bankiem na świecie pod względem wartości aktywów. JP Morgan specjalizuje się w bankowości inwestycyjnej, komercyjnej i prywatnej, zarządzaniem aktywami oraz papierami dłużnymi.

Jednak JPMC ma swoją ciemną stronę i być może to jest ich prawdziwa twarz. JP Morgan Chase był wielokrotnie karany przez instytucje państwowe na całym świecie za manipulacje na rynkach walutowych, kruszców czy nieruchomości. Płacili miliardowe odszkodowania, ale to i tak nie robiło na nich wrażenia bo potrafili wyłudzić od rządów kolejne miliardy jak w przypadku tzw. „kryzysu finansowego” w 2008 roku.

Przykładowo w marcu 2008 roku otrzymali 30 miliardów dolarów „wsparcia” od amerykańskiej rezerwy federalnej na „wspomożenia przejęcia banku Bear Stearns”.

Pod koniec 2008 roku prezydent Obama uruchomił program wsparcia dla sektora bankowego, który miał wynieść 700 miliardów dolarów, ale finalnie okazało się, że banki pożarły dużo więcej bo aż 1,2 biliona dolarów! JP MOrgan wziął z tego aż 50 miliardów. I do dzisiaj nie wiadomo na co wydano te pieniądze. Thomas Kelly z JP Morgan oświadczył: „Trochę pożyczyliśmy, trochę nie, w zasadzie nie księgowaliśmy tych kwot”!

JP Morgan, który w 2008 roku „zarobił” na kasie podatników 5,6 mld USD, w 2009 roku przeznaczył na premie i nagrody aż 8,7 miliardów USD! Nagród w wysokości powyżej 1 miliona dolarów było 1626, nagród w kwocie powyżej 3 milionów dolarów aż 200.

Co obiecał tym banksterom premier Morawiecki? Tego nie wiemy ale ostatnio bardzo często jeździł do Nowego Jorku. Jedno jest pewne – banksterzy nie połaszą się na byle co. Skoro przychodzą do Polski to muszą tu widzieć smakowity kąsek.

Źródła: PAP/wei.org.pl