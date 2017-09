„Myszka-agresorka” w kłopotach. POsłanka Nowoczesnej może stracić grubą kasę

Kamila Gasiuk-Pihowicz znalazła się w poważnych kłopotach. Posłanka może stracić nawet 100 tysięcy zł. Z takim żądaniem w pozwie wystąpił przeciwko niej b. minister skarb Dawid Jackiewicz.

Kamila Gasiuk-Pihowicz znana z emocjonalnych wystąpień, podczas jednego z nich powiedziała, jak pisze Do Rzeczy, że Dawid Jackiewicz „„brał udział w awanturze, która doprowadziła do śmierci człowieka. Polityk PiS wdał się z nim w szarpaninę, popchnął go, głowa tego bezdomnego roztrzaskała się o beton” i dodała, że „prokuratura Ziobry umorzyła sprawę partyjnego kolegi”.

Za to sejmowe wystąpienie Jackiewicz podał Gasiuk-Pihowicz do sądu.

Faktycznie, Dawid Jackiewicz zaatakowany przez agresywnego i pijanego mężczyznę, broniąc swojej żony i 3-letniego synka, odepchnął tamtego człowieka, który upadając, uderzył głową o krawężnik i dwa dni później zmarł.

Postępowanie przeciwko Jackiewiczowi prokuratura umorzyła uznając, że działał w obronie koniecznej. Faktycznie to stało się gdy ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym był nie Ziobro, a Zbigniew Ćwiąkalski – minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska.

Ex-minister Jackiewicz powiedział: „Nie mogę pozwolić, by z powodu nienawiści politycznej były naruszane moje dobre imię, nie pozwolę też, by ktoś w taki sposób próbował je krzywdzić, rzucał cień na ich życie z powodu rzeczy, których ich ojciec nie zrobił”.

W pozwie zażądał przeprosin i wpłatę 100 tys. złotych na rzecz fundacji pomagającej dzieciom z chorobami nowotworowymi. Ponadto Jackiewicz zwrócił się do marszałka Sejmu wnioskiem o uchylenie Gasiuk- Pihowicz immunitetu.

Szanse „myszki-agresorki” są marne. W identycznej sprawie Jackiewicz wygrał już dwa procesy o zniesławienie. Jednym z przegranych jest spółka „Agora”, wydawca „Gazety Wyborczej”, która jednak dotąd nie wykonała wyroku, choć jest już prawomocny.

Źródło: Do Rzeczy