Na zakazie handlu najbardziej stracą ci, których miał on chronić. Eksperci nie pozostawiają złudzeń

Tak to już bywa, że kiedy państwo bierze się za regulację rynku, efekt jest odwrotny do zamierzonego. Ustawa zakazująca handlu w niedzielę nie stanowi odstępstwa od tej reguły. Nowe prawo miało zdaniem związkowców, którzy najostrzej walczyli o wprowadzenie przepisów, chronić pracowników wielkich sieci. Coraz lepiej widać, że będzie dokładnie inaczej.

W efekcie trwających analiz część placówek w soboty może pracować nieco dłużej niż obecnie, np. do godz. 23, tak aby sprostać oczekiwaniom zakupowym klientów – stwierdził przedstawiciel sieci Biedronka, najpopularniejszego miejsca zakupów w Polsce.

Konkurencja wcale nie zostaje w tyle. Już w tej chwili ok. 700 naszych sklepów w różnym zakresie wykorzystuje pracę nocną do przygotowania sklepów do ponownego otwarcia. Inaczej w dużych sklepach trudno byłoby zapewnić klientom od rana pełen asortyment produktów, a takie są ich oczekiwania – oświadczył z kolei reprezentant sieci Lidl. Już teraz część sklepów sieci jest otwarta do 22.

Duże sieci będą wkrótce testować różne rozwiązania, które pozwolą im na utrzymanie dotychczasowych wpływów ze sprzedaży. Dla zwykłych pracowników, którzy wprawdzie otrzymają wolną niedzielę, oznacza to znacznie cięższe dni pracy w piątek, sobotę i poniedziałek.

Wtedy do sklepów przybędzie największa ilość klientów. Wskazuje się również, że wydłużeniu ulegnie dzień pracy, a wiele osób będzie musiało pracować na nadgodziny. W połączeniu z szykowanymi przez rząd zmianami kodeksu pracy, będzie to oznaczać prawdziwą harówkę.

Najgorsze jest jednak to, że ustawa wcale handlu w niedziele nie zlikwiduje. Już teraz wielu sprzedawców zapowiada, że osobiście stanie za kasami i punkty otworzy. Dziury w ustawie zamierzają wykorzystać m.in stacje benzynowe. PKN Orlen już zmienił treść swojego statutu, by na stacjach każdy mógł kupić np. mięso, sprzęt RTV/AGD lub buty.

Wygląda na to, że zakaz nie obejmie również galerii handlowych. Jak donosi jeden ze stołecznych portali informacyjnych, już teraz ich właściciele informują wynajmujących, że centra będą otwarte w niedzielę.

Ustawa ograniczająca handel nie dotyczy galerii handlowych. Mamy bardzo dużo operatorów, którzy nie są sklepami i nie są objęci ustawą. W tej chwili czekamy na odpowiedź najemców, którzy zadecydują czy będą chcieli być otwarci w tych dniach – tłumaczyła Monika Lewczuk-Kuropaś rzecznik prasowy Unibail-Rodamco Polsk, do którego należą m.in Złote Tarasy, Arkadia czy Galeria Mokotów.

Źródło: rp.pl/nczas.com/warszawa.naszemiasto.pl