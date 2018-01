Nad Polskę nadciąga potężny wiatr. Do tego zawieje i zamiecie śnieżne. IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia [MAPA]

Już w czwartek wieczorem i w nocy z czwartku na piątek nad Polską przejdzie niż Friederkie. Oprócz spadku ciśnienia przyniesie on silne porywy wiatru.

Od czwartkowego wieczoru czekają nas opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, a do tego silne porywy wiatru. Doprowadzi to do powstania zawiei i zamieci śnieżnych.

Porywy wiatru będą osiągać prędkość od 90 do 120 km/h. W związku z tym IMGW wydał ostrzeżenia dla aż 14 województw, które będą obowiązywać w czwartek i w nocy z czwartek na piątek.

Ostrzeżenia II stopnia przed silnym wiatrem dotyczą województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Dla 12 województw wydano ostrzeżenia I stopnia. Przed intensywnymi opadami śniegu przestrzega się mieszkańców województw: pomorskiego i podlaskiego.

Zawieje i zamiecie śnieżne prognozowane są w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, mazowieckim i dolnośląskim. Na silny wiatr muszą natomiast uważać mieszkańcy województw: wielkopolskiego, łódzkiego, opolskiego, lubuskiego i świętokrzyskiego.

