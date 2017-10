Najbliższe dni to będzie pogodowy dramat. Chłód, wiatr, deszcz a nawet śnieg

Najbliższe dni nie zapowiadają nic dobrego w pogodzie. Z północy powieje chłodem. Po niedzieli spodziewane są opady deszczu ze śniegiem.

W czwartek w całym kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu, a w Sudetach śniegu.

Zobacz też: Czy od 2018 roku nie będziemy musieli zmieniać czasu na zimowy? Bardzo możliwe! Wszystko okaże się na najbliższym posiedzeniu Sejmu

Temperatura maksymalna od 10 st. C, 11 st. Cna północnym wschodzie i na Podhalu do 15 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny, w porywach do 60 km/h na północy kraju i w rejonach podgórskich, zachodni.

W Sudetach i Karpatach wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 50 km/h, w Karpatach w porywach do 90 km/h, zachodni i północno-zachodni, powodujący zawieje śnieżne.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, w Sudetach i Tatrach śniegu.

Temperatura minimalna od 6 st. C na Suwalszczyźnie i Podhalu do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, na północy kraju porywisty, w Sudetach w porywach do 55 km/h, w rejonach podgórskich do 60 km/h, w Tatrach do 90 km/h, zachodni, wysoko w górach powodujący zawieje śnieżne.

W piątek zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, w Sudetach i Tatrach opady śniegu. Na krańcach południowych kraju prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 8 st. C na Suwalszczyźnie i Podhalu do 13 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr umiarkowany, w zachodniej połowie kraju w porywach do 55 km/h, w Sudetach do 70 km/h, w Tatrach do 80 km/h, północno-zachodni, wysoko w górach powodujący zawieje śnieżne.

Zobacz też: Szokujący program na Ukrainie. Będą zgadywać, kto jest ojcem dziecka 12-letniej dziewczyny. W teleshow weźmie udział jej ojczym [VIDEO]

W sobotę spodziewany jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach 40-70 km/h, zachodni.

W niedzielę także wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami porywisty (50-80 km/h), z zachodu.

Poniedziałek również zapowiada się pochmurny. Wystąpią opady deszczu, a okresami deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 st. C na Podkarpaciu do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach 60-80 km/h, północno-zachodni. W strefie brzegowej porywy mogą przekraczać 90 km/h.

Źródła: PAP/tvnMeteo