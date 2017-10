Najnowsza PROGNOZA POGODY. Pierwszy śnieg spadnie jeszcze w październiku. Zobacz, kiedy chwyci mróz

Najnowsza prognoza pogody przeczy co prawda tej poprzedniej o zimie stulecia, ale za to zapowiada opady śniegu jeszcze w październiku. Ten nie utrzyma się jednak zbyt długo, bo ciągle będziemy mieli do czynienia z dodatnimi temperaturami.

Według AccuWeather czeka nas mroźna zima z opadami śniegu, jednak do „zimy stulecia” trochę zabraknie.

Prognozy dla Europy zapowiadają, że na większe opady śniegu, który się utrzyma będziemy musieli poczekać do Sylwestra. Tuż po świętach ma się pojawić w Polsce od kilku do kilkudziesięciu centymetrów białego puchu.

Jednak pierwszy mróz zapowiadany jest wcześniej. Nie będzie on co prawda siarczysty, ale temperatura spadnie kilka stopni poniżej zera. W niektórych rejonach minusowe temperatury odnotowane zostaną około 13-14 listopada, zaś w całym kraju przymrozi 20 i 21 listopada.

Od tych dni szykuje się także intensywny okres opadów, wraz z którym przyjdzie jednak ocieplenia – czeka nas więc dziesięć dni tzw. chlapy. Szczególnie mocno ma też padać w styczniu, wówczas jednak minusowe temperatury sprawią, że śnieg zostanie z nami na dłużej.

Źródło: o2.pl