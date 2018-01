Najnowszy SONDAŻ do Parlamentu Europejskiego. Zaskakująco wysoki wynik WiS-u. A jak wypadła partia Wolność?

W najnowszym sondażu IBRIS dotyczącym wyborów do Parlamentu Europejskiego zdecydowanie zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Szczególną uwagę Internautów przykuło jednak to, co zdarzyło się pod progiem wyborczym.

Według sondażu IBRIS zwycięzcą wyborów do PE zostałoby Prawo i Sprawiedliwość z poparciem aż 44 procent głosujących.

Na kolejnych miejscach partie obecnej opozycji: Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wszystkie te socjalne partie poparło kolejno: 22 procent, 8 procent, 8 procent.

Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze dwa ugrupowania, czyli Kukiz’15 i Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikami odpowiednio: 6 i 5 procent.

Progu wyborczego nie przekroczyła partia Wolność. Mowa tu o ugrupowaniu Janusza Korwin-Mikkego, który jest europosłem, a jego partia poprzednio uzyskała ponad 7 procent w wyborach do Europarlamentu.

Wolność nie przekroczyła progu jednak nie dlatego, że nie wskazali jej ankietowani, ale dlatego, że nie znalazła się w zestawieniu. Nie zabrakło natomiast miejsca dla praktycznie nieistniejących formacji Wolni i Solidarni oraz Ruch Narodowy. WiS wybrało 3 procent badanych, zaś RN 0 procent.

Pomiędzy nimi w zestawieniu znalazła się także lewicowa partia Razem z poparciem 2 procent ankietowanych.

Źródło: wpolityce.pl/nczas.com