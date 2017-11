Nie ma, nie było i nie będzie żadnego „orkanu Marcin”. To fake news. Prognoza na najbliższe dni

W sieci krąży informacja o rzekomo nadciągającym nad Polskę „orkanie Marcin”, który ma być niszczycielski i bardzo niebezpieczny dla naszego zdrowia i życia. Informujemy: nie ma, nie było i nie będzie żadnego „orkanu Marcin” – to wymysł jednego z portali, który zawirusował sieć.

W najbliższych dniach wiatr faktycznie będzie nieco silniejszy ale jedynie na wybrzeżu osiągnie w porywach około 90 km/h.



Silniej może powiać także wysoko w górach – do 100 km/h. W głębi kraju porywy nie przekroczą 60 km/h.

Orkan to bardzo silny wiatr przekraczający prędkość 33 m/s czyli około 119 km/h. Jak widać wiatrowi, który będzie nam towarzyszył w najbliższych dniach daleko do orkanu.

Jak możemy przeczytać na specjalistycznym blogu meteomodel.pl historyjkę o orkanie oraz wymyślenie mu imienia polski internet zawdzięcza portalowi „Twoja Pogoda”

Z kolei Polscy Łowcy Burz ostrzegają, że takie manipulowanie i przekazywanie fałszywych ostrzeżeń może w przyszłości narazić ludzi na niebezpieczeństwo.

„Prognozowane porywy wiatru w ciągu nadchodzącego weekendu mają osiągnąć maksymalnie prędkość do ok. 80-90 km/h, i to tylko na Wybrzeżu. Jak przypuszczamy, niektóre znane portale w celu zwiększenia liczby wizyt (co wiąże się oczywiście z większymi zarobkami) specjalnie straszą zjawiskami, które nie będą mieć miejsca” – czytamy na facebookowym profilu Polskich Łowców Burz.

„Niestety, w ten sposób powstaje chaos informacyjny, co może w przyszłości doprowadzić do lekceważenia komunikatów o zbliżającym się realnym zagrożeniu meteorologicznym i w konsekwencji spowoduje wiele niepotrzebnych nieszczęść.

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich wydawców portali informacyjnych o niestosowanie tego typu chwytów. Tabloidyzacja w zakresie informacji, które mogą komuś uratować życie, zasługuje na najwyższe potępienie.”

Co nas naprawdę czeka w pogodzie w piątek i sobotę?

W piątek okresami zobaczymy słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6 st.C na północnym wschodzie Polski do 10 st.C na południu, na pogórzu około 6 st.C.

Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 65 km/h. Wysoko w górach wiatr wzmagający się do silnego, w porywach do 70 km/h.

W sobotę opady podobne do piątkowych, na Pomorzu i w rejonach podgórskich może pojawić się deszcz ze śniegiem a wysoko w górach śnieg.

Temperatura maksymalna od 5 st.C do 9 st.C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, w rejonach podgórskich do 70 km/h. Na wybrzeżu wiatr w porywach do 70 km/h, wysoko w górach do 100 km/h, południowo-zachodni i zachodni.