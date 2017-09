Nie podsuwajcie im głupich pomysłów, bo je zrealizują! Polityk Wolności zakpił, a Morawiecki wziął to na poważnie. Takiego podatku jeszcze nie było

W połowie września informowaliśmy, że Sejm przyjął absurdalną ustawę zakazującą nieletnim korzystania z solariów, ze względu na ich szkodliwość. Wówczas cytowaliśmy wypowiedź szefa projektu Dobry Rząd z partii Wolność – Sławomira Mentzena, teraz okazuje się, że wicepremier Mateusz Morawiecki może skorzystać z jego „pomysłu”.

16 września pisaliśmy o tym, że Sejm przyjął ustawę, zgodnie z którą osoby, które nie ukończyły 18 lat, nie będą mogły korzystać z solariów. Jacek Wilk z Kongresu Nowej Prawicy nazwał wówczas tę ustawę kretyńską.

Czytaj więcej: Absurd goni absurd. Sejm przyjął „kretyńską ustawę”. Tylko czterech posłów było przeciwko

Cytowaliśmy również dr Sławomira Mentzena, który na swoim Facebookowym profilu napisał, że logiczną konsekwencją zakazu korzystania z solarium jest zakaz opalania się na plaży, picia Coca-Coli i jedzenia lodów podczas choroby gardła. Okazuje się, że miał rację! Po poprzednim absurdalnym pomyśle, rząd analizuje możliwość wprowadzenia kolejnego, jak się wydaje jeszcze głupszego.

Portal interia.pl informuje, że Ministerstwo Finansów (na którego czele stoi Morawiecki – Red.) analizuje, jak na polski grunt przenieść to, co z powodzeniem funkcjonuje już w niektórych krajach – podatek od niezdrowego jedzenia.

Producenci i przedsiębiorcy oczywiście alarmują, że projekt w żaden sposób nie pomoże w walce z otyłością, ale uderzy w najbiedniejszych. To oni będą musieli sięgnąć po produkty gorszej jakości. W naszym nieszczęśliwym kraju słodycze i tak są objęte stawką podatku VAT – 23%, podczas gdy w np. w Niemczech jest to 8%.

Opodatkowanie „śmieciowego jedzenia” to jednak nie pomysł Mateusza Morawieckiego, takie zmiany próbowano wcześniej wprowadzić m.in. w Danii, gdzie zakończyło się to niepowodzeniem. Obecnie ministerstwo finansów wskazuje, że wprowadzenie nowych przepisów będzie się odbywało w konsultacji z ministerstwem zdrowia. Póki co projekt nie został ujawniony.

Warto w tym przypadku przytoczyć uniwersalne fragmenty wypowiedzi polityków z czasu wprowadzania zakazu korzystania z solariów przez nieletnich.

Lewica powinna zrozumieć, że państwo opiekuńcze prowadzi do tak zwalczanego przez lewicę faszyzmu. Nie ma wolności osobistej bez wolności gospodarczej. I na odwrót – pisał poseł Jakub Kulesza.

Jeżeli przyjmiemy, że państwo dla naszego dobra czy stanu zdrowia może nas wychowywać, zakazywać nam pewnych czynności i nakazywać nam inne, to wejdziemy na drogę, która nieuchronnie prowadzi do totalitaryzmu – tłumaczył Sławomir Mentzen z Wolności.

Warto przeczytać:Mateusz Morawiecki przeżył piekło. Esbecy kazali mu kopać grób!

Źródła: interia.pl/”Dziennik Gazeta Prawna”/wolnosc24.pl