Nie wiedzieli nawet najbliżsi współpracownicy. Tajne spotkanie Kaczyńskiego i Dudy

22 października doszło do tajnego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim – podaje we wtorek „Fakt”. Prezydent miał – według gazety – poinformować Kaczyńskiego, że odrzuca kluczowe dla PiS poprawki do projektów ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym.

„W tajemnicy przed mediami, a nawet bliskimi współpracownikami. Bez tłumaczenia się i oświadczeń o efektach rozmów.

Jak ustalił Fakt, tak wyglądało jedyne w ostatnim czasie tajne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Temat? Oczywiście kształt ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa!” – pisze gazeta.

Do rozmów – według „Faktu” – doszło w niedzielę 22 października – dwa dni po ostatnim oficjalnym spotkaniu obu polityków w Belwederze. Andrzej Duda i Kaczyński rozmawiali w jednym z prezydenckich ośrodków poza Warszawą.

„Prezydent (…) – według naszych informacji – poinformował Kaczyńskiego, że kluczowe poprawki dostarczone z PiS odrzuca i nie zamierza ustępować” – twierdzi dziennik.

„Prezydent nie zgodzi się na wybór dający rządzącym znaczącą przewagę – mówi nasz rozmówca z Pałacu. Z kolei prezes Kaczyński nie wyobraża sobie przyjęcia ustawy o KRS, w której nie będzie miał gwarancji wyraźnej przewagi członków wybranych przez PiS” – podaje gazeta.

„Sytuacja jest więc patowa. Nie wiadomo kiedy dojdzie do kolejnego spotkania w Belwederze, bo nie ma o czym rozmawiać. Prezydent zaproponował, by spróbować poszukać jakiegoś rozwiązania na niższym poziomie: rozmawiać o tym mają wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha z posłem PiS, a zarazem szefem sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisławem Piotrowiczem” – informuje „Fakt”. (PAP)