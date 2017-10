Niebywałe! Morawiecki naprawdę to powiedział! Internauci turlają się ze śmiechu i już podsuwają wicepremierowi nowe pomysły

Jak podał na Twitterze Bartek Godusławski, minister rozwoju Mateusz Morawiecki, w trakcie debaty na temat przyszłorocznego był łaskaw przekazać, że jego resortowi zależy by ludzie mniej pili (napojów alkoholowych – Red.) i mniej palili (to nie dokładny cytat, a jedynie przekaz sensu). Jak się okazuje, po raz kolejny, nikt tak dobrze nie dba o nasze zdrowie jak kochana władza.

Na Twitterze pojawiło się już wiele pomysłów dotyczących tego, jakie jeszcze pomysły mógłby wdrożyć w życie Mateusz Morawiecki. Choć może lepiej tych mu nie podsuwać, bo jeszcze zdecyduje się je zrealizować!

Władza już ostatnio przyjęła absurdalną ustawę zakazującą korzystania z solariów osobom poniżej 18 roku życia, wszystko oczywiście w trosce o zdrowie niepełnoletnich. Innym pomysłem, który jest obecnie analizowany przez Ministerstwo Finansów, jest podatek od niezdrowego jedzenia.

A więc władza, po raz kolejny już, w swojej dobrotliwości zamierza chronić ludzi przed złymi konsekwencjami ich wyborów – w tym przypadku przez podniesienie cen jedzenia np. w fast foodach. Producenci i przedsiębiorcy oczywiście alarmują, że projekt w żaden sposób nie pomoże w walce z otyłością, ale uderzy w najbiedniejszych. To oni będą musieli sięgnąć po produkty gorszej jakości.

Jak mawiał Stefan Kisielewski socjalizm jest to ustrój, który bohatersko pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Cytat ten sprawdza się i w tym przypadku! Na przyczynę wprowadzania powyższych uwag i ogólnego trendu obecnej władzy zawierającego się w słowach „zależy nam, żeby ludzie mniej pili i palili”, dobrze wskazuje Tweet marcina s.: koszty leczenia chorób powstałych w wyniku picia i palenia są większe niż wpływy z akcyzy z używek.

Problem ten można byłoby więc rozwiązać przez prywatyzację służby zdrowia, tak aby ludzie odczuwali większą odpowiedzialność za ponoszone przez siebie wybory, a także by zabrać rządzącym argument, skądinąd słuszny, o konieczności finansowania leczenia osób szkodzących sobie z funduszu NFZ.

Internauci podsuwają też wiele kolejnych ciekawych pomysłów. Aż strach się bać, które z nich Mateusz Morawiecki zdecyduje się zrealizować.

Morawiecki: zależy nam, aby ludzie mniej palili i mniej pili — Bartek Goduslawski (@BGoduslawski) October 10, 2017

Zdrowo się odżywiali, chodzili na spacery, nie pluli na ulicę i na wszystko mamy nowy podatek – podpowiada Tomasz Wróblewski.

I zakaz sprzedaży mięsa w piątek – dodaje Emil Krawczyk.

Do zakaz handlu w niedzielę dojdzie zakaz picia? :) https://t.co/ClGQhpM3Zh — Robert Gwiazdowski (@RGwiazdowski) October 10, 2017

Z kolei Stanisław wyjaśnia, że Premier Mor powiedział,że nie zmartwi się,jeśli spadnie dochód państwa ze sprzedaży alko co jest logiczne, gdyż skutki chlania są większe. Na co Robert Gwiazdowski odpowiedział, że Ci co „chlają” będą chlać, choćby denaturat. Ale skąd Pan Premier ma to wiedzieć.

No cóż, może i Morawieckiego spadek sprzedaży alkoholu bardzo nie zmartwi, ale już spadek przychodów państwa…Czyżby zapowiedź kolejnego podatku/akcyzy?

Dopóki nie zakażą oddychania jest jeszcze nadzieja – zaznacza „PJB”.

