Niebywałe! Morawiecki naprawdę to powiedział. Wicepremier wreszcie pokazał prawdziwą twarz

Mateusz Morawiecki, minister rozwoju i finansów był gościem „Faktów po faktach” na antenie TVN24. Wicepremier mówił między innymi o deficycie, wydatkach społecznych i sytuacji gospodarczej Polski. Ten wywiad może przejść do historii, bo świetnie obrazuje prawdziwe podejście do gospodarki Morawieckiego.

W programie wicepremier Morawiecki wyraził między innymi zadowolenie z deficytu budżetowego oraz wysokich wydatków społecznych.

Cieszę się, że jest ten deficyt i te wydatki społeczne, ponieważ trzeba było nadrobić te błędy i patologie z poprzednich 20 lat, gdy znaczną część społeczeństwa zostawialiśmy na marginesie – mówił.

Z kolei o wskaźnikach gospodarczych, oczywiście tych wybranych przez niego samego, Morawiecki mówił, że idą w „dobrym kierunku”. Na pytanie czy wzrost gospodarczy nie jest za bardzo oparty na konsumpcji, a za mało na inwestycjach, powiedział:

Inwestycje w trzecim kwartale bardzo mocno ruszyły z kopyta, będzie to powyżej 5 procent, a w czwartym kwartale ma szansę osiągnąć 7 procent. (…) Cieszę się, że jakość wzrostu gospodarczego ruszyła we właściwym kierunku.

Morawiecki zaprzeczył również jakoby rząd miał w planach modyfikacje programu 500 plus. W ostatnich dniach głośno było o tym, że wypłaty na drugie dziecko miałyby zostać zmniejszone, a za to zwiększone na trzecie i każde kolejne.

Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli w taki sposób postąpić. (…) Jeśli w ogóle, to myślimy o zmianach in plus, a nie jakimkolwiek zabieraniu czegokolwiek – stwierdził wicepremier.

Źródło: money.pl