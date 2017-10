Niebywałe! Morawiecki w końcu zorientował się, że przedsiębiorstwa rozwijają się bez pomocy państwa. W nagrodę jedna branża dostanie obniżkę podatków, ale…

Minister Morawiecki poinformował, iż resort finansów poważnie zastanawia się nad obniżką podatku akcyzowego dla browarów. Zastrzegł jednak, że tyczyć ma się ona jedynie tych, które produkują do 200 tys. hektolitrów piwa rocznie.

Jak podkreśla Mateusz Morawiecki w między innymi Czechach oraz Niemczech krajowe sektory browarnicze otrzymują wsparcie. Rzecz ma się zupełnie inaczej w Polsce.

My nie potrafimy regulacyjnie wniknąć w tę branżę, żeby wspierać wzrost polskich małych browarów. Tymczasem one same rosły bez tego wsparcia. Dlatego chcemy zrobić tak, żeby do 200 tys. hektolitrów rocznej produkcji akcyza była względnie obniżona w porównaniu do obecnego stanu – mówi.

Decyzja ta może być szansą na dynamiczny rozwój lokalnego browarnictwa w Polsce. Należy pamiętać przy tym, że Polska znajduje się w czołówce Europy jeśli chodzi o produkcję piwa, a także wpływy do budżetu z tytułu akcyzy.

Dodatkowo ma zostać wprowadzona zerowa stawka akcyzy na cydr a także zniesienie obowiązku banderolowania butelek. Rozwiązania te funkcjonują w takich krajach jak Słowacja, Cypr, Hiszpania, Włochy.

