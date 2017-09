Niebywałe! Posłowie opozycji poparli uchwałę PiS-u, bo…nie wiedzieli co w niej jest. „Innych ustaw też nie czytają”

Jak wiadomo, posłowie w polskim systemie parlamentarnym spełniają wiele ważnych roli, jedną z nich jest robienie tego, co mogłyby robić same maszynki do głosowania.

W większości głosowań posłowie głównych partii politycznych głosują tak jak im nakazuje „góra”. Nie różni się ta sytuacja między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską i Nowoczesną.

Z jednej strony ktoś może wskazywać, że to dobrze, bo wiadomo czego się spodziewać po danym klubie parlamentarnym. Jednak w przypadku naszych posłów głosowanie takie wynika z dyscypliny partyjnej i ścisłego posłuszeństwa szeregowych posłów wobec partyjnej „góry”.

W takim przypadku należy zastanowić się nad zastąpieniem posłów zwykłymi maszynkami do głosowania – koszt ich zamontowania, i tak duży, to jednak mniejszy niż utrzymania 460 posłów. W przypadku piątkowego głosowania nad uchwałą upamiętniającą NSZ w 75 rocznicę ich powstania nie byłoby widać różnicy.

Sejm uczcił w piątek 75. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Jak podkreślono w przyjętej uchwale, formacja – która walczyła o niepodległość Rzeczypospolitej zarówno z okupantem niemieckim, jak i sowieckim – dobrze zasłużyła się ojczyźnie.

Uchwała została podjęta z inicjatywy posłów PiS, którzy stanowią większość w Sejmie. Posłowie zaznaczyli, że żołnierze NSZ „nigdy nie pogodzili się z podbojem Polski przez Związek Sowiecki i narzuceniem jej komunistycznej władzy”.

Jednak nie wszyscy wiedzieli nad czym głosują. W trakcie jednej z audycji w radio TOK FM posłowie opozycji mówili, że „poparli uchwałę o NSZ, bo nie wiedzieli co w niej jest”.

To i tak dobrze, że nie tłumaczą się pomyleniem NSZ z NZS – odpowiada złośliwie Ryszard Balicki.

Postąpili zgodnie z przyzwyczajeniem. Co jest w ustawach też przecież nie wiedzą :) I niczym się nie różnią od posłów partii rządzącej :) – skomentował Robert Gwiazdowski.

