Niedziele nie wystarczą, chcą też wolnych sobót. „Ludzie tylko chodzą, patrzą i denerwują ekspedientki”. Odpowiedź Warzechy powala

W Sejmie trwają prace dotyczące ustawy zakazującej handlu w co drugą niedzielę. Przeciw takiemu rozwiązaniu ostro protestuje Alfred Bujara, który zajmuje stanowisko szefa Sekcji Krajowej Pracowników Handlu. W odpowiedzi na projekt PiS, Bujara proponuje wprowadzenie zakazu handlu również w soboty.

Zakaz handlu w niedzielę jest pomysłem NSZZ „Solidarność”. W ubiegłym roku do sejmu trafił złożony przez związek projekt, pod którym podpisało się ok. 500 tys. obywateli. Wobec wielu głosów sprzeciwu PiS zaproponował, by zakaz obejmował co drugą niedzielę w miesiącu. Janusz Śniadek, który przewodniczy podkomisji stałej do spraw rynku pracy twierdzi, że w ten sposób zostałby osiągnięty złoty środek zadowalający obie strony sporu.

Kompromisowe rozwiązanie nie satysfakcjonuje członków NSZZ „S”. Związkowcy nie zamierzają wycofywać się z postanowień złożonego rok temu projektu. W odpowiedzi na proponowane przez PiS zmiany grożą, że rozpoczną zbieranie podpisów pod petycją zakazującą handlu w co drugą sobotę.

Szef Sekcji Krajowej Pracowników Handlu twierdzi, że walczy głównie o prawa kobiet zatrudnionych w galeriach i sklepach wielkopowierzchniowych. Bujara twierdzi, że wolna niedziela jest zakorzeniona w historii i tradycji.

Projekt NSZZ „Solidarność” jest krytykowany przez inne związki zawodowe, które wskazują na liczne błędy, które ma zawierać projekt. Co więcej, z badań przeprowadzonych przez SE.pl wynika, że ponad połowa respondentów sprzeciwia się wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę.

Pan z „S” mówi w TV, że w niedziele w galerach handl krążą apacze, czyli „ludzie, którzy chodzą i patrzą i tylko denerwują ekspedientki”. — Bartosz Węglarczyk (@bweglarczyk) October 12, 2017

W odpowiedzi na tego Tweeta Warzecha napisał:

I to jest skandal! Ja bym ograniczył ustawą czas oglądania towarów, a kto go przekroczy, musi coś kupić! Dośc tego! https://t.co/9UB5W0cAGz — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) October 12, 2017

