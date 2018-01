Nowe zabawki polskiej policji. Funkcjonariusze już dziś ruszą na łowy. Sprawdź, gdzie lepiej uważać

„Prędkość” to nazwa nowej policyjnej akcji, która zaczyna się już dziś od godziny 6 rano. Funkcjonariusze liczą na duży sukces. Jest to pierwsza z wielu zaplanowanych na ten rok akcji prewencyjnych, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Policjanci po raz pierwszy wykorzystają nowe mierniki prędkości i samochody marki BMW.

Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP oświadczył: to pierwsze ogólnopolskie działania prewencyjne z wielu zaplanowanych na 2018 rok. Na drogach pojawi się ok. 5 tys. funkcjonariuszy ruchu drogowego, a do pomiaru prędkości będzie wykorzystywany cały sprzęt, jakim dysponuje policja.

Kierowcy mogą spodziewać się kontroli w miejscach, gdzie przekroczenie prędkości powoduje największe zagrożenie. Jak pokazują wstępne statystyki za 2017 rok, nadmierna prędkość jest najbardziej śmiercionośną przyczyną wypadków drogowych. A kierowcy sami dobrze wiedzą, w których miejscach pozwalają sobie na więcej – dodał nadkomisarz Kobryś.

Według informacji, które zdobyli redaktorzy dziennika.pl, kolejna akcja rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek 8 stycznia. Funkcjonariusze do kontroli użyją m.in nowych mierników prędkości.

LTI 20/20 TruCam to laserowy miernik stworzony w USA. Do Polskiej policji trafiło 200 sztuk tego urządzenia. Jest znacznie bardziej zaawansowany niż stosowane dotychczas mierniki. Oprócz laserowego pomiaru prędkości urządzenie posiada również kamerę i możliwość wykonania zdjęć.

Na nagranym filmie można dokładnie zobaczyć sytuację, w której policjant dokonywał pomiaru. Dodatkowo, gdy pojazd zbliży się na ok. 70 m, urządzenie wykona zdjęcie o wysokiej rozdzielczości. Wskazane są parametry związane z pracą i kalibracją urządzenia, jak również prędkość i punkt, w którym była ona mierzona – stwierdził podinspektor Grzegorz Olejniczak.

Policja będzie kontrolować kierowców z wykorzystaniem nowych samochodów. 40 BMW serii 3 trafiło już na posterunki. Nowe auta będą patrolować drogi jako nieoznakowane radiowozy.Każdy z samochodów posiada napęd na cztery koła i wideorejestrator Videorapid 2a polskiej firmy Zurad.

Źródło: dziennik.pl