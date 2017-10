Nowoczesna chce ukarania posła Andruszkiewicza. Zdenerwowała ich ostatnia jego propozycja

Nowoczesna chce ukarać posła Adama Andruszkiewicza. Jej parlamentarny klub już złożył wniosek w tej sprawie do Komisji Etyki Poselskiej.

Według przewodniczącej klubu Katarzyny Lubnauer, poseł Andruszkiewicz miał „wykazać się brakiem poszanowania godności posła Petru oraz kierować się niemerytorycznymi względami w imię walki politycznej”.

Poseł Andruszkiewicz powiedział w rozmowie z portalem tvp.info, że sprawa dotyczy wypowiedzi na temat szefa Nowoczesnej, Ryszarda Petru:

„We wniosku o postawienie mnie przed Komisją, czytam, że chodzi przede wszystkim o zdanie, które skierowałem w kierunku Ryszard Petru, kiedy on ukarał swojego posła za noszenie biało-czerwonej opaski naszych Bohaterów z Narodowych Sił Zbrojnych. Uznałem to za sytuację skandaliczną i jasno określiłem, że przy naszych bohaterach, Ryszard Petru jest po prostu zerem”

20 września poseł Andruszkiewicz na facebooku: „Wasze miejsce jest gdzie indziej. Czas startować do Bundestagu. Mam nadzieję, że po kolejnych wyborach nie będziemy już musieli oglądać waszej żałosnej partyjki w Sejmie. A Narodowym Siłom Zbrojnym – cześć i chwała!”

Następnie odniósł się do wniosku Nowoczesnej: „Nie zgadzam się z wnioskiem Nowoczesnej. Jeśli ktoś, kto w mojej opinii, nie zrobił nic dobrego dla Polski, a wręcz często jej szkodzi – karze posła za to, że chciał uczcić pamięć ludzi, którzy oddali życie za wolną Polskę – to sytuacja skandaliczna. To Ryszard Petru mam nadzieję, kiedyś za swoje działania odpowie” – dodał w rozmowie z portalem tvp.info.

Poseł zwrócił uwagę, że szef Nowoczesnej prosił organizację międzynarodowe o monitorowanie sytuacji w Polsce, co według Andruszkiewicza „jawnym działaniem przeciwko własnej Ojczyźnie i powinno być w przyszłości również rozliczone”.

Źródło: TVP Info