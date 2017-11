Nowy kandydat opozycji na prezydenta Warszawy? Posłanka Nowoczesnej dała do zrozumienia, że jej partia może to zrobić

Aktualnie kandydatem Nowoczesnej na stanowisko prezydenta Warszawy jest homoseksualista Paweł Rabiej, a kandydatem Platformy Obywatelskiej jest 45-letnie „złote dziecko” partii, zwany przez internautów „gronkowcem złocistym” Rafał Trzaskowski. W „Śniadaniu Radia ZET”, posłanka Joanna Scheuring-Wielgus niespodziewanie oznajmiła, że jej partia może poprzeć jeszcze inną kandydaturę.

– Nikt nie mówi o żadnym dyktacie, chcemy budować wspólne listy między innymi z ruchami miejskimi – mówił w programie poseł PO, Robert Tyszkiewicz.

– Czy jeżeli nie będzie to Rafał Trzaskowski i Paweł Rabiej to Platforma jest w stanie kogoś innego poprzeć? Bo my tak! – odpowiadała Scheuring-Wielgus.

Kogo miała na myśli posłanka Nowoczesnej?

Joanna Scheuring-Wielgus nie zdradziła nazwiska, jednak możemy się domyślać, że chodzi o jej partyjną koleżankę z Sejmu.

Duża popularność na protestach „opozycji totalnej” zdobyła posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Jest powszechnie rozpoznawalna, urodziła się w Warszawie, i potrafi wcielić się w rolę trybuna ludowego.

Homoseksualista Rabiej wypada przy niej blado. nawet kandydat PO, złocisty Trzaskowski, to bezbarwna postać o aparycji urzędnika.

Czy zatem dojdzie do bratobójczej walki w obozie „totalne opozycji” w Warszawie?

Źródło: radioZET