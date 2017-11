Nowy zakaz reklamy piwa uderzy producentów po kieszeni. Do tego nowe przepisy utrudnią im komunikację z klientem

W połowie przyszłego roku mają wejść w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi reklamy piwa będą mogły być emitowane w telewizji, kinach, radiu i teatrach jedynie w godzinach 23-6. Obecnie browary mogą reklamować się już od godz. 20 do 23.

Paweł Bronisz, senior multiscreen trading manager w Publicis Media, szacuje, że obecnie ponad 65 proc. komunikacji reklamowej piwa w telewizji odbywa się w tzw. prime time, czyli w godz. 20-23.

Oznacza to, że według danych firmy w całym ubiegłym roku za emisję spotów piwa w tym paśmie zapłacono 68,8 mln zł, a w trzech kwartałach br. – 65,3 mln zł.

Według reklamodawców, tzw. prime time, czyli w godz. 20-23, to czas najwyższych oglądalności oraz najwyższy potencjał do budowania zasięgu komunikacji, a na tym najbardziej zależy producentom piwa.

Z szacunków Publicis Media wynika także, że wydatki reklamowe browarów stanowią ok. 3 proc. wpływów reklamowych telewizji.

Dlatego zdaniem Bronisza wprowadzenie nowych ograniczeń reklamy piwa i ich emisja w godzinach od 23 do 6 nie zachwieją rynkiem reklamy telewizyjnej, ale na pewno uderzą po kieszeni producentów piwa.

Ich zdaniem, nowy zakaz zabroni im również możliwości prowadzenia szerokiej komunikacji z klientami, co może mieć negatywny wpływ na ich biznes, a zatem również na gospodarkę.

Eksperci przewidują, że w związku z tym budżety określone na telewizję, będą przenoszone do innych mediów.

Ich wycofanie z TV będzie dla nich sporym problemem. To kwota prawie 70 mln zł.

– Pierwszym wyborem powinien być digital. To medium z najwyższą dynamiką wzrostu zarówno jeżeli chodzi o inwestycje, jak i o zasięgi. Pozwala też to na precyzyjne dotarcie do konkretnych grup celowych – zauważa Bronisz.

– Przy szerokim portfolio produktów, jakim dysponują producenci piw, ten element ma duże znaczenie. Kolejnym wyborem powinna być reklama zewnętrzna, medium podobnie jak telewizja charakteryzujące się wysokim zasięgiem – podsumowuje Paweł Bronisz.

Ministerstwo Zdrowia o zmianach tych informowało już od kilku miesięcy, teraz resort złożył projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie.

Warto dodać, że w czołowej piątce największych reklamodawców wśród producentów piwa jest Grupa Żywiec, potem Kompania Piwowarska, następnie Carlsberg Polska, tuż za nim Browar Namysłów i Perła-Browary Lubelskie.

