Nóż przy szyi, groźby i obłęd w oczach. Tak syn znanego aktora zaatakował pracownika kanalizacji. Wkrótce rusza jego proces

O tym, że Rafał Olbrychski grzecznym dzieckiem nigdy nie był, media donosiły często. W tle były także narkotyki, rozwód i publiczne kłótnie z ojcem. Teraz jednak grozi mu kara 5 lat odsiadki za atak na pracownika firmy usuwającej awarię na wilanowskim osiedlu. Wkrótce rozpocznie się jego proces.

Rafałowi O., lat 46 grozi nawet pięć lat więzienia.

Sytuacja miała miejsce w lutym tego roku.

Zobacz też: Niezwykłe odkrycie w stodole pod Warszawą. Znaleziono jedyne istniejące na świecie dzieło przedwojennej motoryzacji [GALERIA]

Na wilanowskim osiedlu wystąpiła awaria sieci wodociągowej.

Fakt ten bardzo zdenerwował Rafała O.

– „Kiedy monter przybył na miejsce celem usunięcia awarii zobaczył wtedy rozwścieczonego syna znanego aktora, który podszedł do agregatu i z całej siły uderzył w znak, przebił siatkę, a następnie uszkodził agregat” – opowiadał pracownik.

Mężczyzna widząc, co wyczynia syn znanego aktora chciał powstrzymać furiata, ale ten zaczął uciekać, więc zadzwonił po policję.

Po przyjeździe funkcjonariusze nie stwierdzili zagrożenia i odjechali. Dopiera wówczas rozegrała się scena jak z sensacyjnego filmu.

Zobacz także: Ratko Mladić jest dla nich bohaterem. Piłkarze w koszulkach z wizerunkiem serbskiego generała [VIDEO]

Rafał O. wrócił na miejsce i zaatakował pracownika.

– Podszedł do mnie. Był ubrany jak Rambo. Przepasany szerokim wojskowym pasem, na głowie miał kask i lornetkę na szyi. Uchyliłem szybę. Miałem odpalony silnik. Wyciągnął nóż i przyłożył mi go do szyi. Powiedział, że mnie zabije. W jego oczach widziałem obłęd – opowiadał zdenerwowany pracownik.

– Wrzuciłem wsteczny bieg, jego ręka odbiła się, nóż wypadł mu z ręki. Wtedy zaczął uciekać, a ja znowu zadzwoniłem po policję – dodał monter.

Teraz po kilku miesiącach, sprawą w końcu zajęła się Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów, która skierowała już akt oskarżenia przeciwko Rafałowi O.

Prokuratura postawiła mu zarzut groźby karalnej, której celem jest pozbawienie kogoś życia i uszkodzenie mienia o wartości prawie 1200 zł – wyjaśnił Łukasz Łapczyński z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Czytaj także: Niemka odmówiła szpiku, gdy dowiedziała się, że to polskie dziecko.

Lekarze mówią, że są też inne powody, np. wakacyjny wyjazd

Syn znanego aktora, Rafał O. przyznał się tylko do napaści na pracownika, za co może dostać do dwóch lat więzienia.

Nie przyznaje się natomiast do uszkodzenia agregatora i pozostałych urządzeń. Grozi mu za to nawet do 5 lat więzienia.

źródło: se.pl