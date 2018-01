Ojciec Tomasza Mackiewicza: „Tomek na 99 proc. żyje!” Będzie akcja z użyciem amerykańskich dronów?

Ojciec Tomasza Mackiewicza jest przekonany, że jego syn na 99 proc. jeszcze żyje i liczy na akcję ratunkową z udziałem amerykańskich dronów. „Mogą podać Tomkowi leki, sprawdzić jego stan za pomocą kamery. Ambasador Polski w Pakistanie powiedział mi, że Amerykanie są już na miejscu i czekają tylko na konkrety. Są gotowi pomóc choćby zaraz” – powiedział „Super Expressowi” Witold Mackiewicz.

Mimo, że eksperci nie dają żadnych szans na optymistyczny scenariusz, który zakładałby, że Mackiewicz żyje to w sercu jego ojca Witolda czas tli się jeszcze nadzieja.

„Może dla mediów szanse, że Tomek żyje, są jak 1 do 99. Dla mnie to 99 do 1. To oczywiste, że mój syn żyje” – mówił.

Pełen wiary w cud wyznał, że istnieje możliwość sprawdzenia stanu Tomasza. Zadanie to miałby wykonać amerykańskie drony.

„Wiem, że trwają rozmowy ze stroną amerykańską, która dysponuje dronami bojowymi. To wielkie maszyny, które mogą wzbić się na taką wysokość. Są potężne, więc nie zdmuchnie ich wiatr. Zanim dotrze tam ekipa, mogą podać Tomkowi leki, sprawdzić jego stan za pomocą kamery. Ambasador Polski w Pakistanie powiedział mi, że Amerykanie są już na miejscu i czekają tylko na konkrety. Są gotowi pomóc choćby zaraz” – powiedział Witold Mackiewicz.

