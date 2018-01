Ostre starcie Krystyny Pawłowicz z Jarosławem Gowinem na Twitterze. „Nie reaguję na seksistowskie zaczepki”

Krystyna Pawłowicz posiada konto na Twitterze zaledwie od niedawna jednak zdążyła wdać się w kolejny konflikt. Tym razem celem ataku posłanki był minister Jarosław Gowin.

Co tak rozjuszyło posłankę? Ma być to bezceremonialny sposób w jaki minister nauki wyraził się w programie telewizyjnym o politykach Prawa i Sprawiedliwości. Według poseł Pawłowicz niedopuszczalnym jest, by ten wymieniał ich jedynie z nazwiska.

Min.J.Gowin dziś o politykach PIS-u po nazwiskach,per „Kaczyński” to,”Suski” tamto,a „Morawiecki” to jeszcze coś.No dobrze,jest Pan ładny,ale,skoro jest Pan od wyższej edukacji, to chyba raczej „prezes Kaczyński”,”premier Morawiecki” i „pan Marek Suski”.Co? – napisała na Twitterze.

Minister ‚wywołany do tablicy’ na zaczepkę nie odpowiedział. Do wpisu odniósł się dopiero po reakcji Artura Dziambora.

Nie reaguję na seksistowskie zaczepki:-). A imion i tytułów oczywiście używałem, wypadły w internetowych streszczeniach – odpowiedział Gowin.

