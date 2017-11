Ostry atak zimy. Intensywne opady śniegu w całym kraju i paraliż na drogach. Tak wygląda Polska przed południem [RELACJA FOTO/VIDEO]

Od rana – 30 listopada – śnieg pada w całej Polsce, początkowo opady zaczęły się na Zachodzie, teraz jednak biało zrobiło się zarówno na Śląsku, w centrum, jak i na południu.

W związku z powyższym IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia dla siedmiu województw w związku z intensywnymi opadami śniegu. Meteorolodzy ostrzegają, że na drogach może być niebezpiecznie.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego.

Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy województwa śląskiego i małopolskiego.

Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w południowej i centralnej części kraju wynosi do 10 cm; w rejonach górskich do 15 cm.

IMGW zwraca także uwagę kierowców na trudne warunki na drogach. Meteorolodzy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu m.in. w Beskidzie Śląskim i Żywieckim oraz w południowej części woj. małopolskiego.

W nocy z czwartku na piątek niż przemieści się dalej na północ, nad Mazury, nad ranem powinien znaleźć się na Łotwą. Będzie napływać coraz chłodniejsze powietrze polarne morskie. W dalszym ciągu będzie padał śnieg.

Opady już będą słabsze, do 5 cm świeżego śniegu, tylko na południu woj. podkarpackiego do 10 cm śniegu. Noc bez większych spadków temperatury. Tylko na Podkarpaciu i w dolinach sudeckich do -4 st. C, poza tym od -2 st. C do 0 st. C, na wybrzeżu cieplej, od 1 st. C do 3 st. C.

Wiatr będzie na ogół umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich i północnych, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

#Las na szczycie Czoła. Dlaczego #śnieg jest biały? Pojedyncza drobina śniegu jest przezroczysta! Tajemnica tkwi w wielkiej liczbie drobin śniegu. Promień światła jest odbijany w przypadkowym kierunku przez jedną drobinę śniegu i następną i następną To właśnie daje wrażenie bieli pic.twitter.com/cKilRn4dmJ — KPN (@Karkonoski_PN) November 30, 2017

Bardzo zmienne warunki jazdy w Wlkp. W Kaliskiem już śnieg z deszczem, w Pilskiem i na zachodzie regionu szadź i mgły. Mnóstwo stłuczek od rana. Uważajcie na siebie i pamiętajcie o światłach mijania, dzienne to za mało!!! pic.twitter.com/kQlnx6OXp4 — MotoSygnały (@MotoSygnaly) November 30, 2017

@RadioKrakow fatalne warunki jazdy w Wadowicach – odcinek drogi nr 28 w tym powiecie kompletnie zaniedbany. pic.twitter.com/mMdqpEkpQN — Andrzej (@Sir_Babu) November 30, 2017

Niestety nieodłączne są takie sytuacje. Oby jak najrzadziej. pic.twitter.com/SqVbfuZUZ6 — Magda Gielerak (@MGielerak) November 30, 2017

Tak wyglądają drogi na Lubelszczyźnie i Mazowszu.#Zima

Fot Paweł Reducha/ Damian Czajkowski pic.twitter.com/bRobWz84ve — meteoprognoza.pl (@MeteoprognozaPL) November 30, 2017

Zima na Ursynowie pic.twitter.com/SDhju3tpgt — Leszek Miller (@LeszekMiller) November 30, 2017

Stało się ❄ w Świdnicy pada śnieg 😊 pic.twitter.com/aQhiOZ0Lcg — Aktywna Świdnica (@AktywnaSwidnica) November 30, 2017

(PAP)