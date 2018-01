Ostry spór o aborcję w Sejmie! Dyskusja nad projektem ustawy rozpaliła posłów. „Kłamstwo! Kłamstwo!”

Barbara Nowacka z komitetu „Ratujmy Kobiety” przedstawiła w Sejmie projekt, który ma pozwalać na dokonywanie aborcji do 12 tygodnia życia.

Nowacka apelowała do rządzących, by wprowadzili przepisy, które obowiązują w większości państw europejskich.

Poseł Milczanowska z Prawa i Sprawiedliwości zapowiedziała, że partia rządząca będzie głosować przeciwko – wiadomo więc już, co stanie się z projektem. Jak mówiła Milczanowska każdy człowiek ma prawo do życia, a według wykładni wyroków Trybunału Konstytucyjnego w Polsce życie chronione jest od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.

W trakcie wystąpienia posłanki PiS słychać było z trybun „kłamstwo, kłamstwo!”. Z kolei posłanka Platformy Obywatelskiej stwierdziła, że jej klub będzie głosował za przesłaniem projektu do komisji.

Natomiast Elżbieta Zielińska z Kukiz’15 ostro skrytykowała wystąpienie Barbary Nowackiej. Czy celowo państwo kłamiecie? – pytała odnosząc się do słów o milionowym poparciu dla projektu. Komitetowi „Ratujmy Kobiety” udało się zebrać nieco ponad 200 tys. podpisów.

Po drugie Zielińska mówiła też o edukacji ideologicznej, która przewidywana jest od zerówki do trzeciej klasy. To jest zadanie dla rodziców – mówiła posłanka Kukiz’15.

Zaś posłowie UPR Tomasz Rzymkowski i Bartosz Jóźwiak (także Kukiz’15) złożyli wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Posłanka Joanna Schmidt zaczęła mówić, że dla Nowoczesnej najważniejsza jest wolność i wolność decydowania o sobie, więc możliwe, iż w dalszej części wystąpienia także żartowała.