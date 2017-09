Ostrzeżenia pogodowe dla sześciu województw! W Krakowie Wisła wylała na Bulwary, a na Śląsku szykują się na ewakuację [FOTO]

Meteorolodzy przestrzegają przed ulewami i rzekami, które będą w związku z tym wylewać. IMGW wydał komunikat hydrologiczno-meteorologiczny, który będzie obowiązywał do 25 września.

Na zdjęciach zamieszczanych w sieci możemy zobaczyć, że w Krakowie Wisła wdarła się na bulwary, gdzie chwilowo przejścia nie ma.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach poinformowało o 130 interwencjach w samym tylko województwie śląskim.

Najwięcej razy interweniowano w Bielsku-Białej, Cieszynie, Żywcu i Pszczynie. Na Śląsku trwają też przygotowania do ewentualnej ewakuacji ludności, gdyby wystąpiła taka konieczność.

Ostrzeżenia hydrologiczne zostały wydane dla sześciu województw. Z największymi opadami muszą liczyć się mieszkańcy województw: warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.

Komunikat obowiązujący do 19:30, 23 września: W nocy na północy oraz na zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami niewielkie opady deszczu lub mżawki, tylko na północnym wschodzie oraz na krańcach zachodnich bez opadów. W województwach centralnych i na południowym zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opady deszczu, prognozowana suma opadów miejscami do 10 mm.

Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, prognozowana suma opadów do 20 mm, w rejonach podgórskich do 25 mm, a w Karpatach do 30 mm. Lokalnie możliwe burze. Wysoko w Tatrach opady śniegu i śniegu z deszczem. Nad ranem lokalnie mgły z widzialnością ograniczoną do 200 m.

Temperatura minimalna przeważnie od 9°C do 13°C, cieplej nad morzem: lokalnie do 14°C, a chłodniej w rejonach podgórskich i miejscami na zachodzie: od 5°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, północno-zachodni i północny. W Karpatach porywy wiatru do 90 km/h. W dzień na północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane, miejscami słabe przelotne opady deszczu.

Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu. W południowej połowie kraju opady miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym, prognozowana suma opadów do 15 mm, na południu do 25 mm, a w Karpatach oraz miejscami na Opolszczyźnie do 30 mm. Lokalnie możliwe burze. Wysoko w Tatrach opady śniegu i śniegu z deszczem. Na północy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady deszczu, a na północnym wschodzie bez opadów.

Temperatura maksymalna od 11°C, 14°C miejscami na południu do 19°C na północnym wschodzie, chłodniej w dolinach karpackich: lokalnie 8°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na południu porywisty, z kierunków północnych, jedynie na wschodzie kraju z kierunków wschodnich. W Karpatach początkowo porywy wiatru do 70 km/h.

Komunikat obowiązujący od 19:30, 23 września do 19:30, 24 września: W nocy na północy kraju zachmurzenie umiarkowane, na północnym zachodzie okresami duże i tam niewielki przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 10 mm miejscami na południu, a na południowym zachodzie do 15 mm. W Tatrach opady śniegu.

Rano lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna przeważnie od 9°C do 13°C, na południu miejscami 7°C, 8°C, a w dolinach karpackich lokalnie 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W dzień w województwach północnych zachmurzenie przeważnie umiarkowane, a niewielki deszcz możliwy miejscami na wybrzeżu i Pomorzu.

Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana suma opadów do 10 mm w centrum kraju, do 15 mm na południu, a na południowym wschodzie do 20 mm. Lokalnie możliwe burze. W Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 14°C, 15°C miejscami na południu do 20°C miejscami na północy, chłodniej w dolinach karpackich: lokalnie 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.

Źródło: imgw.pl