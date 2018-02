Państwowa służba zdrowia nie działa! Polacy płacą dodatkowe miliardy na leczenie

Państwowa służba zdrowia, mimo wydawania na nią ogromnych kwot, nie działa. Polacy wydali w ubiegłym roku ponad 40 miliardów złotych na prywatne leczenie. To ponad połowa kwoty przeznaczanej na NFZ.

Wbrew temu, co niektórzy sądzą na służbę zdrowia wydajemy bardzo duże pieniądze. Jednak lwia część z nich przejadana jest przez biurokrację.

To sprawia, że nie ma pieniędzy na lekarzy i specjalistyczny sprzęt, a czas oczekiwania w kolejce bije rekordy. Polacy jednak nie czekają i wolą płacić podwójnie (to znaczy woleliby płacić raz, ale skoro i tak zabierane im są pod przymusem pieniądze na nieefektywną państwową ochronę zdrowia, to decydują się na dopłacenie, a nie czekanie kilku lat w kolejce).

Coraz więcej osób decyduje się na zakupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Suma ubezpieczeń zdrowotnych wzrosła o 21 procent, ciągle jednak jest na niskim poziomie – 0,5 miliarda.

70 procent, ze wspomnianych już 40 mld, przeznaczono na wizyty u specjalisty. Państwowo czekać trzeba przynajmniej kilka miesięcy.

To zdumiewające,że ludzie którzy myślą,że nie stać ich na lekarzy,szpitale i leki sądzą,że stać ich na lekarzy, szpitale, leki i na rządową biurokrację,która nimi zarządzą – Thomas Sowell.

