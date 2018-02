Paweł Kukiz bardzo ostro o narodowcach. Przeprasza za wprowadzenie ich do Sejmu

Szczerze przepraszam za wprowadzenie „narodowców” do Sejmu; hasło „zdejmij jarmułkę – podpisz ustawę” to retoryka przedwojennych bojówek skrajnej prawicy – napisał w mediach społecznościowych lider Kukiz’15 Paweł Kukiz, odnosząc się do poniedziałkowej manifestacji środowisk narodowych.

„Szczerze przepraszam za wprowadzenie +narodowców+ do Sejmu. Na szczęście nie ma ich już w K’15. Hasło +zdejmij jarmułkę-podpisz ustawę+ to retoryka przedwojennych bojówek skrajnej prawicy nie mająca niczego wspólnego z ideą Dmowskiego z czasów Konferencji Paryskiej. Żenada” – napisał na Twitterze Kukiz.

Szerszy wpis na ten sam temat umieścił na Facebooku; dodał: „Na swoje usprawiedliwienie – przed wyborami wiele środowisk domagało się sojuszu wszystkich sił antysystemowych – JOWowców, Wolnościowców, Narodowców. Niestety, +narodowcy+ w obecnym kształcie okazują się być niebezpieczniejszymi dla Polski niż System”.

Manifestacja środowisk narodowych zorganizowana została przez Ruch Narodowy, Młodzież Wszechpolską i Obóz Narodowo-Radykalny. Uczestnicy domagali się od prezydenta Andrzeja Dudy, aby niezwłocznie podpisał nowelizację ustawy o IPN.

Obecny na demonstracji poseł Robert Winnicki (Ruch Narodowy) zwrócił się z apelem do prezydenta, aby „nie zwlekał dłużej z podpisaniem tej ustawy”. „Niech rząd w końcu wstanie z kolan” – dodał. Demonstranci trzymali transparenty z hasłami m.in.: „Zdejmij jarmułkę, podpisz ustawę”,”#StopAntipolonism”. Skandowano m.in. hasła: „Nie czerwona, nie tęczowa tylko Polska narodowa” i „Odwagi Polsko, prezydencie podpisz”. (PAP)