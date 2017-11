Paweł Kukiz będzie miał problemy?! Prokuratura wszczęła śledztwo w jego sprawie. Bardzo poważne zarzuty

Jak informuje „Do Rzeczy” Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła 27 października śledztwo w sprawie zakupu przez Pawła Kukiza mieszkania za jedyne 25 tysięcy złotych.

Sprawę opisywał w marcu „Super Express”. Wówczas polityk odpowiadał, że „to nie była transakcja życia. To się należało jak psu buda”.

Przypomnijmy, że Paweł Kukiz kupił w 2010 roku mieszkanie z 90 procentową bonifikatą, co oznacza, że za warty 250 tysięcy lokal zapłacił jedynie 25 tysięcy złotych.

Budynek, w którym mieści się mieszkanie zakupione przez Pawła Kukiza znajduje się przy ul. Dolnej na warszawskim Mokotowie, w zielonej i spokojnej okolicy. Niedaleko znajdują się Łazienki Królewskie i Pole Mokotowskie.

To nie była transakcja życia. To się należało jak psu buda.

Przez 65 lat moja Rodzina płaciła czynsz (…) Kiedy pojawiła się możliwość wykupu za 10% wartości – wykupiłem. Dziś mieszka tam moja średnia Córka.

Starania o wykup rozpocząłem w połowie lat 90 tych. Przebrnięcie przez administrację było horrorem. Na dodatek stan budynku, przy którym od wojny nie zrobiono praktycznie nic stawał się dramatyczny – pisał wówczas muzyk-polityk.

Teraz portal „Do Rzeczy” opublikował dokumenty z Prokuratury Okręgowej, która wszczęła w tej sprawie śledztwo.

Jak możemy przeczytać dotyczy ono „doprowadzenia, działając (…) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości (…)

Portal DoRzeczy.pl dotarł do dokumentów, według których postanowieniem Prokuratora Okręgowego w Warszawie z 27 października 2017 r., wszczęte zostało śledztwo w sprawie „doprowadzenia w dniu 14 kwietnia 2010 roku w Warszawie, działając w celu osiągnięcia korzyści Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy co do miejsca zamieszkania Pawła Kukiza i Małgorzaty Skarbek-Kukiz, posiadania uprawnień w zakresie wykupu lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Dolnej wraz z 90 % bonifikatą przy użyciu wyłudzonego w podstępny sposób poświadczającego nieprawdę dokumentu w postaci aneksu z dnia 30 września 2009 r. do umowy najmu lokalu (…) zawartej w dniu 31 maja 1993 r.”

Źródło: dorzeczy.pl