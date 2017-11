Paweł Kukiz i jego posłowie kpią z nowej partii Jarosława Gowina. Zobacz kto znalazł się w partii „Porozumienie”

Obecność posła Jacka Wilka z klubu parlamentarnego Kukiz’15 w partii Wolność to nowa, ciekawa perspektywa dla współpracy wolnościowców w Polsce. Jednak to nie jedyna propozycja dla wolnościowego elektoratu w Polsce. Powstała Partia Republikańska, której liderką jest poseł Anna Siarkowska, i która współpracuje z PiS. Kolejną adresowaną do wolnościowców partią jest Partia Porozumienie Jarosława Gowina, której wiceprezesem jest były wiceprezes partii Wolność Janusza Korwina-Mikke Robert Anacki. Ten projekt polityczny spotkał się z kpinami ze strony polityków klubu Kukiz’15.

Według Pawła Kukiza „Gowin powołał do życia nowe ugrupowanie polityczne, które ma skupiać „wolnościowców” i „republikanów” . Co prawda głosować będą zgodnie z (daleką od wolnościowej) doktryną PiS (…) Nowemu ugrupowaniu życzę spełnienia marzeń, czyli opanowania jak największej ilości spółek skarbu Państwa i, generalnie, miłego spółkowania”.

Podobnie na łamach portalu „W Polityce” Partii Porozumienie złośliwości nie szczędził poseł klubu Kukiz’15 Grzegorz Długi.

Jego zdaniem „ktoś [Jarosław Gowin], kto zajmuje się rozdawaniem synekur, zwiększaniem podatków, nakładaniem dodatkowych obowiązków administracyjnych, jeżeli ten ktoś chce skupić wokół siebie ruchy wolnościowe, to oznacza, że powinien zacząć brać tabletki. Tak bym panu wicepremierowi radził, jest bardzo wiele tabletek, które mogą mu pomóc. Rozdwojenie jaźni przynajmniej częściowo da się leczyć”.

Partia Porozumienie powstała z partii Polska Razem Jarosława Gowina i kilku mniejszych środowisk (wywodzących się z Stowarzyszenia Republikanie, partii Wolność, Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego, klubu Kukiz, Nowoczesnej i PSL). Jest członkiem koalicji rządzącej PiS.

Prezesem partii jest Jarosław Gowin. Wiceprezesami zostali: Robert Anacki, Magdalena Błeńska, Jadwiga Emilewicz, Zbigniew Gryglas, Marcin Ociepa, Karol Rabenda, Arkadiusz Urban, Marek Zagórski.

Sekretarzem generalnym Stanisław Derehajło. Przewodniczącym Konwencji Krajowej Adam Bielan. Pozostałymi członkami Prezydium Zarządu Krajowego: Szczepan Barszczewski, Michał Cieślak, Marcel Klinowski.

Na czele partyjnej młodzieżówki „Młodej Prawicy” stoi Jan Strzeżek.

Obecnie posłami Partii Porozumienie są: wybrana z listy komitetu Kukiz’15 Magdalena Błeńska, Michał Cieślak, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, wybrany z listy Nowoczesnej Zbigniew Gryglas,, Iwona Michałek, Wojciech Murdzek, Grzegorz Piechowiak, Andrzej Sośnierz, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Marek Zagórski, Artur Zasada i Jacek Żalek.

Senatorami Partii Porozumienie są: wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Tadeusz Kopeć, Andrzej Stanisławek, Andrzej Wojtyła, wybrany z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego Józef Zając.

Jan Bodakowski

#Porozumienie Przedstawiamy spot naszej partii, prezentujący naszą nową nazwę – #Porozumienie :) Opublikowany przez Polska Razem Zjednoczona Prawica na 4 listopada 2017

