Paweł Kukiz ostro jak nigdy. W jednym wpisie brutalnie zjechał polityków PiS-u i PO! „Won z Polski”

Paweł Kukiz wypowiedział się na temat dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim w podobnym tonie jak politycy Wolności. Lider Kukiz’15 uważa, że rządy Prawa i Sprawiedliwości są złe, ale nie godzi się z „targowickim” sposobem załatwiania tego problemu.

Nowoczesna Platforma może mówić o sukcesie. Dwa lata „ciężkiej pracy” przy szkalowaniu Polski nie poszło na marne – zaczął Kukiz.

O ile zgadzam się, że PiS siermiężnie i bezpardonowo zawłaszcza Państwo, dąży do władzy autorytarnej i „wycina” absolutnie wszystko co niepisowskie, to nigdy nie pogodzę się z targowickim sposobem załatwiania problemu. Nigdy nie zgodzę się na donosicielstwo i żądania „bratniej pomocy” od obcych Państw- czy to w postaci rezolucji czy czołgów – tłumaczył. Można tu śmiało dodać: „tak, jak pan Janusz powiedział”.

W dalszej części wpisu Kukiz zwrócił się do polityków PO i do błędów przez nich popełnianych. Mieliście, zdrajcy i kapusie z PO, osiem lat aby wprowadzić takie zmiany ustrojowe, które uniemożliwiłby autorytarne metody sprawowania władzy. Mieliście osiem lat, żeby np. stworzyć ustawę o obligatoryjnym referendum dla władz, która to instytucja uniemożliwiłaby PiSowi władzę absolutną. Ale Wam pasował taki System! Bo wierzyliście, że ten „święty Grall”, ta bolszewicka Konstytucja z 1997, która zwycięskiej partii daje władzę bezgraniczną, będzie na wieki należeć do Was. Że na wieki rządzić będziecie. Nie robiąc nic w kwestii zmiany ustroju zajechaliście siebie i nas- Obywateli – napisał.

Na koniec, choć uważam, że PiS przekroczył granice arogancji, pychy i chciwości – powiem Wam jedno, kapusie platformiane. Hańba Wam! Sprawy polskie załatwia się w Polsce. A skoro nie potraficie – won z Polski. Postarajcie się o azyl polityczny, status uchodźcy czy co tam chcecie i zostańcie w tej Brukseli czy Strasburgu. Mieliście, uchole, osiem lat na zmianę ustroju. Więc teraz nie płaczcie – zakończył wpis lider ugrupowania Kukiz’15.

