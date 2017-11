Paweł Kukiz się wkurzył. „Kłamliwe, kretyńskie tytuły!” Poszło o wstąpienie posła Jacka Wilka do partii Wolność

Na Facebooku Paweł Kukiz wyjaśnił, że „poseł Kukiz’15 – Jacek Wilk – wstąpił do partii Wolność jednocześnie POZOSTAJĄC w Klubie Parlamentarnym Kukiz’15”. Zdaniem lidera klubu Kukiz’15 „tytuły w mediach – „Jacek Wilk odchodzi z PARTII Kukiza”, „Wilk odchodzi z Kukiz’15”, „Kolejny poseł odszedł z Kukiz’15” to wroga kłamliwa propaganda.

Jak wyjaśnia Paweł Kukiz: „ponieważ Gowin tworzy jakąś farsę dla polujących na synekury w spółkach skarbu Państwa karierowiczów i nazywa to „partią republikańską”, postanowiliśmy (wspólnie z Jackiem i pozostałymi Wolnościowcami z Klubu Kukiz’15) podjąć działania zmierzające do KONSOLIDACJI Wolnościowców. Tych prawdziwych, wiernych Idei wolnego rynku.

Wejście Jacka do partii Wolność to pierwszy krok w kierunku połączenia sił w walce z Systemem, z ustrojem zabijającym kreatywność, etos pracy, z ustrojem urzędniczo-partyjnym, żerującym na przyzwoitych i pracowitych ludziach.

Szanowni Dziennikarze – czy nie zauważyliście, że Jacek Wilk JUŻ WCZEŚNIEJ, od samego wejścia do Sejmu w ramach Kukiz’15 był członkiem KNP i że do dziś nim pozostaje (obecnie jest i w KNP i w Wolności)?

Czy nie zauważyliście, że Bartosz Józwiak z Klubu Kukiz’15 jest prezesem UPR i nie przeszkadza to ani jemu ani mnie we współpracy?

A widzieliście w klapach marynarek Andruszkiewicza i Jakubiaka znaczki Endecji? :-) Nie rozumiecie ? :-) No to tłumacze dalej:

Kukiz’15 to w zamierzeniu spoiwo reformatorskich, antysystemowych Ruchów i Organizacji. A wstąpienie Wilka do partii Wolność to kolejny krok na drodze do zjednoczenia.

Wolność ma swojego posła w Sejmie. I dobrze. I o to chodzi. Jeśli zajdzie taka potrzeba to stworzymy Wolności w Sejmie Koło Poselskie. A wszystko po to, żeby za dwa lata Reformatorzy byli na tyle silni i zjednoczeni, by obalić wciąż trwający, partyjno-urzędniczy socjalizm”.

W swoim wpisie Paweł Kukiz oburzył się też na brak dziennikarskiej rzetelności.

„A na koniec „popis” (nomen omen :-) ) „rzetelnego dziennikarstwa” . W „Do Rzeczy” ukazał się kretyński i kłamliwy tytuł :” Kolejny poseł odszedł z Kukiz’15. Jacek Wilk przeszedł do „Wolności” (screen 1). Zadzwoniliśmy do Redakcji informując, że piszą bzdury. No to zmienili na… „Jacek Wilk odchodzi z partii Kukiza, ale zostaje w klubie” :-) Nie wierzę, żeby Redakcja tak rzetelnego Tygodnika o bardzo politycznym wydźwięku nie wiedziała, że Kukiz’15 NIE JEST partią ale kolejny raz nie chce mi się już tam dzwonić… „Piszta co chceta!””.

W kolejnym wpisie na Facebooku Paweł Kukiz poinformował, że „Widzę, że chyba Redakcja „Do Rzeczy” obserwuje mój profil, bo kolejny raz zmieniono tytuł artykułu dotyczący posła Wilka :-)

Tym razem wyrzucono słowo „partii” i pewnie Redakcja uważa, że już jest OK :-). Niestety, nie jest OK.

Tytuł obecnie brzmi : „Jacek Wilk odchodzi z Kukiz’15, ale zostaje w klubie”. … To wszystko … nielogiczne :-)

Otóż Jacek Wilk NIE MÓGŁ ODEJŚĆ z Kukiz’15, bo Kukiz’15 NIE POSIADA STRUKTUR. Czyli nie mógł się do nas „zapisać”, a skoro nie mógł się „zapisać” , to jak mógłby „opuścić”? :-)

Jest Stowarzyszenie Na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz’15 ale do tego Stowarzyszenia Jacek nie należał….

To może ja zaproponuję, żebyście złapali kierunek: „Jacek Wilk zapisuje się do „Wolności” ale pozostaje w Klubie Kukiz’15” . Może być ?”.

Opracował Jan Bodakowski

