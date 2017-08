Petru znów to zrobił! Niesamowita wpadka lidera Nowoczesnej [VIDEO]

Ryszard Petru, czyli lider jednego z największych ugrupowań, słynie z kolejnych wpadek przed kamerami.

Petru przeszedł już do historii polskiego parlamentaryzmu jako poseł z niezliczoną liczbą wpadek.

Wcześniej mówił m.in. o sześciu królach, ilości państw na świecie, psuciu się głowy od góry, wymawianiu nazwiska b. premiera Wielkiej Brytanii czy upadku imperium Rzymskiego w szycie jego chwały.

Tym razem Petru stwierdził, że marszałek województwa jest wybierany w wyborach bezpośrednich. Taką niewiedzę można by wybaczyć zwykłemu obywatelowi, ale nie politykowi zasiadającemu w parlamencie! Ba można by to nawet wybaczyć politykowi, gdyby nie to, że błąd popełnił na konferencji poświęconej temu tematowi.

Jak to jest w rzeczywistości z tym marszałkiem? Wyboru marszałka dokonuje się podczas sesji sejmiku w odrębnym głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych sejmiku, przy czym sam marszałek nie musi być radnym.

