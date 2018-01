Pierwsze ofiary śmiertelne wichury. Niż Fryderyka nadciąga nad Polskę. IMiGW ostrzega [VIDEO]

Z Europy Zachodniej napływają pierwsze informacje o ofiarach śmiertelnych, jakie pochłonęła wichura spowodowana niżem Fryderyka. W kilku krajach sparaliżowana jest komunikacja lotnicza i drogową, wiele miast zamknęło szkoły. Wieczorem ośrodek niżowy dotrze nad Pomorze Zachodnie.

ZOBACZ OSTRZEŻENIA DLA POLSKI: Wichura ​już dziś uderzy w Polskę. Nadciąga niż Fryderyka. Czeka nas załamanie pogody. Ostrzeżenia dla 12 województw [MAPA]

UWAGA! IMGW wydało ostrzeżenia pogodowe dla 12 województw. Niż Fryderyka przyniesie silny wiatr

W Holandii, gdzie wichura przewracała drzewa i spychała ciężarówki z szos, zanotowano co najmniej trzy ofiary śmiertelne, uderzone przewracanymi przez wiatr drzewami, bądź spadającymi gałęziami.

W mieście Emmerich w Nadrenii Północnej-Westfalii powalone przez wichurę drzewo zabiło 59-letniego mężczyznę na kempingu nad Renem. Z tego kraju związkowego docierają też informacje o obrażeniach wielu ludzi uderzonych przewracającymi się drzewami.

W Belgii zginęła kobieta, na której samochód spadło powalone przez wiatr drzewo. Kobieta jechała drogą prowadzącą przez las w rejonie na południe od Brukseli.

Fryderyka niesie ze sobą śnieżyce, a prędkość wiatru w wielu regionach dochodzi w porywach do 140 km/h. Służby meteorologiczne podnoszą stopień alertów pogodowych. W wielu regionach mieszkańcom zaleca się niewychodzenie z domów, a kierowcom – zrezygnowanie z jazdy po zasypanych śniegiem bądź oblodzonych drogach.

#friederike ist ein ganz schönes Biest. #a59 #duisburg Da kann drei Wetter taft auch nix mehr retten. pic.twitter.com/2WbMq2ABZ0 — Marina Brands (@Marina_Brands) 18 stycznia 2018

Dyżurna synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk w czwartek po godzinie 13 poinformowała w rozmowie z PAP, że nad Polskę z terenu północnych Niemiec nasuwa się głęboki aktywny niż, z którym związane są m.in. intensywne opady śniegu i silny wiatr.

Wiatr zaczyna przybierać na sile, a porywy na południu kraju dochodzą do 50 km/h. Dodała również, że wiatr będzie się wzmagał, a najsilniejsze porywy są spodziewane w województwach: lubuskim, wielkopolskim, łódzkim i dolnośląskim oraz na południu województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tam wiatr może w porywach dochodzić do 110 km/h.

Unbelievable! Extremely unlucky and then so exceptionally lucky! Horst, the Netherlands today, under windstorm #Friederike! Report: Lars Gooren pic.twitter.com/JROtIHunjk — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 18 stycznia 2018

IMGW wydało ostrzeżenia pogodowe dla 12 województw. W województwie dolnośląskim spodziewane są intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne. Na Mazowszu IMGW prognozuje „wystąpienie umiarkowanego i dość silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 50 km/h na północy i do 90 km/h na południu województwa. Wiatr z południa i południowego zachodu, w strefach opadów śniegu może powodować zawieje i zamiecie śnieżne”. (PAP)