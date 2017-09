Alert w tajnych służbach w Polsce. Zagrożeni są najważniejsi politycy w kraju

Takiej kompromitacji w służbach jeszcze nie było. W ostatnim czasie było mnóstwo śmiechu, powstał nawet kabaret wokół sytuacji w BOR. Jednak to, do czego doszło tej nocy i dzisiejszego dnia przebija wszystko to, co działo się do tej pory.

Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu zgubili drogą, opancerzoną limuzynę, która posiada wszystkie najważniejsze funkcje. Jeżeli wpadnie ona w niepowołane ręce to ktoś może poznać sekrety dotyczące ochrony najważniejszych osób w państwie.

Ponadto dzisiejszej nocy w ręce złodziei wpadły karty dostępu i przepustki do obiektów chronionych przez Biuro Ochrony Rządu. Według informacji RMF FM, znajdowały się one w zagubionym aucie.

Sprawę bada obecnie policja, niewykluczone, że w samochodzie znajdowało się więcej rzeczy służących do ochrony najważniejszych osób w państwie. Przepustki, które były w samochodzie służą do wejścia do pomieszczeń, gdzie dostęp mają tylko politycy i ważniejsi funkcjonariusze BOR.

Wszyscy zadają sobie pytanie, jak to możliwe, że w aucie na noc pozostały tak istotne karty dostępu.