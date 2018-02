PILNE! Platforma Obywatelska się sypie! Bunt kilkudziesięciu posłów i senatorów w partii Schetyny

Platforma Obywatelska się sypie. Po wyrzuceniu trójki posłów za głosowanie ws. aborcji w partii Grzegorza Schetyny wrze. Widać coraz więcej podziałów. Za ich przywróceniem, obok 10 senatorów, opowiedziało się ponad 30 posłów. Tymczasem jak podaje wp.pl Ewa Kopacz stanęła na czele „czarnego protestu” posłanek, które są przeciwko ich przywracaniu do PO.

W Senacie trwa debata o kontrowersyjnej ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. W opustoszałym barku obok sali obrad dyskutuje kilku senatorów. Tematem rozmowy nie są stosunki z Izraelem, a ujawniony przez Wirtualną Polskę list do Grzegorza Schetyny.

Jak ustaliła wp.pl dziesięcioro senatorów PO domaga się od szefa partii powrotu Marka Biernackiego, Joanny Fabisiak i Jacka Tomczaka, którzy zostali wykluczonych z partii na początku stycznia. Po tej samej stronie opowiedziało się 30 posłów.

Oczywiście chodzi tutaj o złamanie dyscypliny w głosowaniu nad łagodzącym przepisy aborcyjne projektem „Ratujmy kobiety” .

„Podpisów byłoby więcej, ale pytaliśmy tylko tych, którzy akurat byli w Warszawie – mówi jeden z senatorów”– o ostrym liście do szefa PO, pod którym znalazły się podpisy jednej trzeciej senatorów.

Politycy an łamach wp.pl zwracają uwagę, że podział w dużej mierze był zależny od płci, bo przeciwko przyjęciu do partii wyrzuconej trójki jest znaczna część posłanek, które się buntują na „wzór czarnego protestu”.

„Część posłanek uważa, że wyrzucenie posłów było słuszne, a wycofanie się z tej decyzji będzie fatalnym sygnałem dla liberalnego i kobiecego elektoratu. Tej grupie przewodziła Ewa Kopacz. W ten sposób mobilizuje przeciwników Schetyny” – mówi nam prominentny polityk PO, który jest bliski Schetyny.

Polityk z frakcji konserwatywnej PO podkreśla, że Kopacz w sprawie wyrzucenia posłów jest sojuszniczką lidera PO.

„Kopacz zawsze miała lewicowe poglądy. Musiała uzgodnić to ze Schetyną. Nie jest zdolna do realnego buntu. Ma za wiele do stracenia, bo liczy, że dostanie miejsce na liście do europarlamentu”.

Od jakiegoś czasu, przy ciągłych niepowodzeniach i rosnącym poparciu dla Platformy Obywatelskiej w obozie „totalnej opozycji” widać coraz większe podziały. Ta wyżej opisana sytuacja tylko ten stan rzeczy potwierdza.

Źródło: wp.pl / nczas.com