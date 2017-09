PiS deklasuje konkurencję w sondażach, więc chętnych do koryta nie brakuje. Do końca roku partia Kaczyńskiego zyska nowych posłów

Sytuacja sondażowa jest bardzo korzystna dla Prawa i Sprawiedliwości. Nic więc dziwnego, że partia Kaczyńskiego już powoli szykuje się na zwycięstwo w kolejnych wyborach, a wobec tego chętnych do koryta nie brakuje.

Zestawienie wrześniowych sondaży pokazuje jaką przewagę ma Prawo i Sprawiedliwość nad konkurencją.

Dość powiedzieć, że najgorszy sondaż z tego miesiąca dla partii rządzącej dawał jej ponad 37 procent poparcia. Druga w zestawieniu Platforma Obywatelska uzyskała zaledwie 20 procent poparcia. Jeżeli zaś weźmiemy pod uwagę najlepszy wynik PiS-u, czyli 44 procent i najgorszy Platformy Obywatelskiej, czyli 16 procent, to różnica robi się wręcz gigantyczna. A przecież inne partie co najwyżej biją się o trzecie miejsce w tym zestawieniu (Kukiz’15 i Nowoczesna).

Średni wynik PiS-u wyniósł w tym miesiącu 39,7 procent, kolejnej Platformy Obywatelskiej 18,7 procent, a następnych w zestawieniu Kukiz’15 – 8,5 procent, zaś Nowoczesnej – 8,4 procent. Niestety tragiczny wynik ma jedyna uwzględniana w sondażach partia wolnościowa. Wolność, która nie wykazuje dużej aktywności w ostatnim czasie „cieszy się” poparciem na poziomie ok. 2 procent.

W związku z powyższym chętnych do dołączenia do Prawa i Sprawiedliwości nie brakuje. W ostatnich dniach mówiło się, że do Polski Razem Jarosława Gowina miały dołączyć posłanki z koła Republikanki. Tę informację zdementowała Anna Maria Siarkowska, mówiąc, że póki co nic takiego się nie szykuje, jednak nie wykluczyła, że przyszłość przyniesie takie rozwiązania.

Ktoś jednak ma do Prawa i Sprawiedliwości czy też obozu Zjednoczonej Prawicy dołączyć. Informację taką przekazał w RMF FM Adam Bielan.

Bielan dodawał również, że Kaczyński zaczął regularnie spotykać się z Jarosławem Gowinem odkąd ten zaczął publicznie krytykować przygotowane przez PiS ustawy o sądownictwie. Bielan zdradził też, że do klubu Zjednoczonej Prawicy będzie do końca roku większych, nie zdradził jednak o kogo konkretnie chodzi.

Nawet gdyby były takie rozmowy, to nie mógłbym ich potwierdzić – odpowiedział pytany o negocjacje z „Republikankami”. Wydaje się, że dołączenie posłanek z koła Republikanie to jedna z dwóch najbardziej prawdopodobnych opcji. Jako drugą wymienia się przyłączenie posłów z koła „Wolni i Solidarni”, czyli Kornela Morawieckiego i Małgorzaty Zwiercan – w końcu i tak we wszystkich głosowaniach głosują ramię w ramię z PiS-em.

Źródła: wmeritum.pl/wprost.pl/wolnosc24.pl