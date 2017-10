PiS zyska dodatkowych ćwierć miliona głosów? Tą jedną decyzją rozdadzą ponad 2 miliardy złotych

Prawo i Sprawiedliwość przewiduje, że do końca roku emerytowani górnicy i wdowy otrzymujące renty po górnikach dostaną 10 tysięcy złotych za utracony deputat węglowy – informuje wnp.pl.

Z kolei portal natemat.pl zastanawia się czy nie jest to kolejna próba kupienia głosów. Zmiany, które mają trafić do Sejmu będą bowiem dotyczyć 235 tysięcy osób.

Jak łatwo policzyć oznaczać to będzie obciążenie dla budżetu państwa w wysokości 2 miliardów i 350 milionów złotych.

Również rozważamy – i będziemy jeszcze teraz analizować ustawę, czy ona to przewiduje – bo są głosy, byśmy objęli też wdowy po górnikach; a więc tę sprawę też będziemy chcieli uregulować. Nie mówimy o dzieciach, ale mówimy o wdowach, bo wiemy, że kwestia rodzinna w górnictwie była dość silna, że to górnik pracował, a żona, matka trzymała sprawy rodzinne. I to jest bardzo ważne w jakimkolwiek przedłożeniu, które chcielibyśmy uwzględnić – mówił wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

To jednak projekt poselski, równolegle z nim miałby być procedowany projekt obywatelski przygotowany przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej – przynajmniej tego chcą jego pomysłodawcy.

Na obecną chwilę fakt, iż to rozwiązanie jest rekomendowane przez wicepremiera, ministra finansów Mateusza Morawieckiego, stanowi jakąś gwarancję, że to nie tylko kolejne obietnice, a konkret – powiedział Wacław Czerkawski pełnomocnik komitetu.

Zobacz także: Absurd goni absurd. Poseł Wilk masakruje najnowszy pomysł rządu. „Równie idiotycznego projektu dawno nie czytałem”

Źródło: natemat.pl/wnp.pl/wolnosc24.pl