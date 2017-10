Po raz kolejny zatrzymaliśmy Turków! Tym razem prezydent Andrzej Duda żelaznym uściskiem zastopował prezydenta Turcji [VIDEO]

I po raz kolejny zatrzymaliśmy Turków! Wczoraj z wizytą w naszym kraju przebywał prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Ta wizyta wzbudziła wiele kontrowersji. Podczas powitania Tureckiego prezydenta doszło do nietypowej sytuacji. Prezydent Duda zatrzymał Erdogna żelaznym uściskiem przed sztandarem wojska Polskiego. Internauci od razu porównali to do niedawnej wizyty Kopacz u Merkel.

Do całej sytuacji doszło podczas ceremonii powitania, gdy Erdogan wraz z towarzyszącym mu Andrzejem Dudą odbierali honory od polskich żołnierzy.

Politycy udali się w ich stronę, lecz najpierw – zgodnie z obowiązującym protokołem – musieli oddać honor sztandarowi.

Zapomniał o tym turecki prezydent, który po prostu poszedł dalej. Ale nie z prezydentem Dudą takie numery!

Złapał on swojego towarzysza za rękę i postawił go do pionu przed sztandar.

Postawa Dudy jest chwalona przez internautów.

Nie tylko sam, zgodnie z protokołem, okazał szacunek sztandarowi, ale też przypomniał o tym gościowi z Turcji, który się zagapił.

Jak to mówią internauci: znów zatrzymaliśmy Turków.

Poniżej nagranie tego zdarzenia.

Tak na tą sytuację zareagowali internauci.

Facebook/ Wolność24