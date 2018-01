Po tych słowach Kazika KOD wpadł w histerię. Mimo, że muzyk na PiS nie głosuje. Zobacz, jakie ma poglądy

Obszernego wywiadu udzielił Kazik Staszewski dziennikowi „Rzeczpopolita”. Poruszano tam także kwestię histerycznej reakcji „totalnej opozycji”, że muzyk wszem i wobec nie wykrzykuje, że w Polsce zagrożona jest demokracja. Nie czuję generalnie zagrożenia, że tutaj łamie się reguły demokratyczne – powiedział w programie rp.pl popularny muzyk Kazik Staszewski.

Kazik odniósł się do pojawiających się pod jego adresem zarzutów, dotyczących tego, że nie zabiera głosu ws. zagrożonej demokracji. Chodzi o sytuację, kiedy Rober Mazurek pytał go w RMF FM czy: ta władza ci nie przeszkadza tak bardzo? Kazik odpowiedział: (Obecna władza) nie przeszkadza bardziej, niż poprzednia, co więcej (…) – nawet ostatnio się dowiedziałem, że podniesiono mi i innym artystom kwotę ulgi podatkowej”

I tamta wypowiedź wyprowadziła z równowagi totalną opozycję i KOD-owców. Jak twierdza Kazik Staszewski woli Kaczyńskiego bo nie lamentuje po stacjach radiowych i telewizyjnych jak demokracja jest w Polsce zagrożona.

W wywiadzie udzielonym „Rzeczposplitej” odniósł się do tych absurdalnych zarzutów.

Nie czuję generalnie zagrożenia, że tutaj łamie się reguły demokratyczne – podkreślił. I dodał: Oczywiście, zaliczane są pewnego rodzaju wpadki, które są zupełnie niegodne ludzi sprawujących władzy, ale tak się działo w wolnej Polsce od 1989 r.

Lider zespołu „Kult” Muzyk podkreślił, że demokracja musi być respektowana, ale „Polska też jest ważna”.

Zapytany wprost, czy jest wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, Kazik zaprzeczył i podkreślił, że nie głosuje na tę partię.

Jak tłumaczył, ma poglądy prawicowe, jednak w kwestiach gospodarczych bliżej mu do liberalizmu. Muzyk dodał, że w jego przekonaniu Prawo i Sprawiedliwość jest partią socjalistyczną.

#Kazik: Nie czuję, że w Polsce łamie się reguły demokratyczne. Oczywiście zaliczane są pewnego rodzaju wpadki niegodne ludzi sprawujących władzęhttps://t.co/K2G2OyFCN8 pic.twitter.com/VcjkGdAGQR — Rzeczpospolita (@rzeczpospolita) January 5, 2018

Źródło: Wolność24/rp.pl