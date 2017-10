Poczta Polska uruchomiła internetowy kantor. Od teraz nie wychodząc z domu możesz wymieniać waluty online

Z kantoru drogą online, mogą zarazem korzystać klienci indywidualni, jak i firmy – poinformowała dziś spółka. Do dyspozycji będą mieć 19 walut m.in. euro, dolar amerykański, funt brytyjski, jen japoński oraz rubel.

Klienci mogą korzystać m.in. z darmowych przelewów w złotych do wszystkich banków, a także walutowych do niektórych polskich banków.

„Umożliwienie wymiany walut online wpisuje się w strategię Poczty Polskiej” – powiedział członek zarządu spółki Grzegorz Kurdziel. Dodał, że PP dąży, by jej klienci mieli do dyspozycji szeroki wachlarz nowoczesnych usług, zarówno pocztowych, jak i finansowych.

„W ramach współpracy z Raiffeisen Solutions Sp. z o.o. klienci Poczty Polskiej mogą teraz kupować i sprzedawać waluty bez wychodzenia z domu” – czytamy dalej. Z internetowego kantoru można skorzystać przez stronę www.poczta-polska.pl. W celu dokonania pierwszej transakcji należy zarejestrować się online.

Oferta skierowana jest także do tych, którzy nie mają konta walutowego w banku. Klienci Poczty Polskiej mogą korzystać m.in. z darmowych przelewów w złotych do wszystkich banków. Darmowe są też przelewy walutowe do 13 polskich banków, także do Banku Pocztowego. Są one księgowane błyskawicznie – średnio w 15 minut.

Jak wskazała Poczta Polska, z badań wynika, że wymiana walut w internecie staje się coraz popularniejsza.

Zdaniem spółki do szybkiego wzrostu obrotów kantorów internetowych może przyczyniać się m.in. zwiększenie kwot przesyłanych za granicę przez imigrantów w Polsce, głównie przez obywateli Ukrainy – według Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych w 2004 roku były to 2 mld zł, natomiast w 2016 r. to już 13,8 mld zł.

Poza wymianą walut, klienci kantoru internetowego mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych usług, m.in. alertu kursowego, dzięki któremu klient natychmiast otrzyma powiadomienie SMS, że dana waluta osiągnęła pożądany przez niego kurs.

Będzie możliwa także wymiana z odroczoną wpłatą, czyli wymiany po kursie obowiązującym w momencie zawierania transakcji, na którą środki można dosłać w ciągu dwóch dni roboczych. Klienci mogą skorzystać z przelewów zagranicznych do 245 miejsc na świecie – stawki za przelewy są stałe i niezależne od wysokości przesyłanej kwoty – od 1 euro do maksymalnie 15 zł.

Poczta Polska w swojej ofercie udostępnia również możliwość wymiany walut w kantorach stacjonarnych, dostępnych w około 840 placówkach pocztowych na terenie Polski.

(PAP)