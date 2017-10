Pogoda jak w wakacje. Wyciągnijcie letnie ubrania z szaf. „Do Polski wedrze się afrykańskie ciepło” [PROGNOZA]

Przed nami tydzień z piękną, wakacyjną pogodą. Jeżeli zdążyliście już schować letnie ubrania do szaf, być może zrobiliście to przedwcześnie, wysoka temperatura ma się utrzymywać przez tydzień. W słońcu będzie naprawdę ciepło.

W poniedziałek i wtorek prognozowane jest nawet 24 stopnie Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia.

Powyżej 20 stopni będziemy odnotowywać aż do piątku, choć w kolejnych dniach temperatura będzie sukcesywnie spadać. Jednak na wszystkie 5 dni zapowiadane jest od 21 do 24 stopni.

W sobotę i niedzielę maksymalnie 15-16 stopni Celsjusza. Ocieplenie ma powrócić w przyszły weekend, kiedy znów będzie nawet 20 stopni Celsjusza. Jednak to najbliższe dni – do czwartku włącznie – to prawdopodobnie ostatni tak wakacyjny okres.

Wyż z centrum nad Bałkanami i niż (to huragan Ofelia) nad Atlantykiem. Między tymi układami ciśnienia utworzyła się silna południowa cyrkulacja powietrza. Dzięki niej masy powietrza z Afryki będą transportowane daleko na północ kontynentu – tłumaczy autor prognozy Tomasz Wasilewski.

Czytaj też: To będzie najcieplejszy dzień tej jesieni. W Polsce ma być nawet 24 stopni Celsjusza! Niestety wszystko co dobre szybko się kończy

Źródło: TVN Meteo