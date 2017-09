Polak potrafi! Zdołali wykiwać amerykańskich żołnierzy, a oni nawet nie zorientowali się co się dzieje

Kilku Polaków ukradło z kontenera należącego do amerykańskich sił zbrojnych sprzęt wojskowy należący do stacjonujących w Polsce wojsk USA. Chodzi o specjalistyczny sprzęt, który jest wart około 200 tys. dolarów.

Na całe szczęście w kontenerze nie było broni. Jednak tak słaba ochrona wojskowego sprzętu przeraża.

Zwykli obywatele byli w stanie wykraść specjalistyczny sprzęt wojskowy. Chodzi o urządzenia elektroniczne i optoelektroniczne, czyli noktowizory, laptopy, lunety i dalmierze.

Co więcej do włamania doszło kilka dni temu, ale odnotowano je dopiero teraz. Jednak sprzętu w kontenerze było na tyle dużo, że złodzieje musieliby zorganizować kilka transportów by ukraść wszystko.

Sprawą zajmują się już prokuratura i Żandarmeria Wojskowa.

Źródło: rmf24.pl