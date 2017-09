Policjanci próbowali interweniować w meczecie, ale robili to niezgodnie z zasadami Islamu. Zostali zaatakowani przez muzułmanów [VIDEO]

Do niecodziennej sytuacji, jak na Polskie warunki, w Europie być może to normalka, doszło w miejscowości High Wycombe. Policja próbowała wejść do meczetu, tam jednak napotkała na opór muzułmańskiej ludności, która zaatakowała funkcjonariuszy, bo ci nie zdjęli butów.

Policjanci podjęli interwencje w meczecie, bo otrzymali telefoniczne zgłoszenie.

Jego powodem miało być zamieszanie, jakie wywiązało się pomiędzy przedstawicielami wyznania islamskiego. Muzułmanie zablokowali na czas modlitwy całą ulicę. W obrzędzie brało udział kilkaset (około 400 do 500 osób).

Policja po wejściu do meczetu spotkała się z agresją ze strony muzułmanów. Powodem tego było niezdjęcie butów przez funkcjonariuszy, co w religii islamskiej jest niedopuszczalne.

Nikt z osób biorących udział w zajściu nie został aresztowany.

Zobacz także: W Europie dzień jak co dzień. W Londynie 2 ewakuacje, w Szwecji imigrant dostał 3 domy, we Francji przez imigrantów zamykają uniwersytet