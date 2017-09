Policjanci zaatakowani przez pseudokibiców. Ustawka chuliganów z Kielc i Gdańska zakończona użyciem broni

Lechia Gdańsk, Stomil Olsztyn i Wisła Kraków po raz kolejny mają powody do wstydu. Policja zatrzymała 21 pseudokibiców, którzy podczas próby ich wylegitymowania i kontroli napadli na funkcjonariuszy. Do zdarzenia doszło w lesie, w miejscowości Młynek.

Do ustawki doszło ze względu na rozgrywany mecz Puszcza Niepołomice – Stomil Olsztyn. W tym samym dniu kibice Wisły Kraków jechali na mecz do Kielc. Około godziny 13.30 na teren powiatu radomszczańskiego wjechały samochody, w których znajdowali się także kibice Lechii Gdańsk sympatyzujący z drużyną Stomilu Olsztyn. W pewnym momencie około 40 pojazdów zjechało na wąski dukt leśny w miejscowości Młynek w gminie Gidle.

Jak tłumaczy Aneta Komorowska z radomszczańskiej policji, funkcjonariusze, którzy nadzorowali przejazd kibiców wezwali na miejsce dodatkowe siły. W obawie, że może dojść do tzw. ustawki rozpoczęli legitymowanie znajdujących się tam osób.

„Agresywnie nastawieni pseudokibice kierowali w stronę mundurowych groźby przeplatane wulgaryzmami. Funkcjonariusze wielokrotnie wzywali ich do zachowania zgodnego z prawem” – mówi Komorowska.

W pewnym momencie najbardziej agresywna grupa pseudokibiców (około 40 mężczyzn) zaczęła biec w kierunku policjantów, by zmusić ich do odstąpienia od legitymowania. Policjanci oddali jeden strzał ostrzegawczy i kilka strzałów w powietrze z broni gładkolufowej. Użyli także gazu łzawiącego.

W związku z napaścią na funkcjonariuszy zostało zatrzymanych 21 pseudokibiców. Łącznie na miejscu wylegitymowano blisko 120 osób, skontrolowano prawie 40 pojazdów i nałożono 25 mandatów za różne wykroczenia.

Zatrzymani mają od 19 do 35 lat. Są to mieszkańcy różnych województw: warmińsko–mazurskiego, kujawsko–pomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego. Prokuratora postawiła wszystkim zatrzymanym zarzuty czynnej napaści na policjantów oraz zmuszania ich do odstąpienia od wykonywania czynności służbowych. Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia.

źródło: PAP / Wolność24.pl