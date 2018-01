Polityk PO wywołał burzę w sieci! Trzaskowski: „Nakryłem syna pod kołdrą o 23. Dobrze, że nie jest starszy”

Rafał Trzaskowski, najprawdopodobniej kandydat PO na Prezydenta Warszawy, wywołał ostatnio spore zamieszanie na Twitterze. Jego wpis wzbudził na tyle duże zainteresowanie, że odniósł się do niego jego klubowy kolega Sławomir Nitras i Patryk Jaki.

Na koncie Rafała Trzaskowskiego pojawił się wpis, wysyłany z automatu, w którym poseł chwalił się wynikiem w grę Repuzle (dostępna na komórkach i tabletach – Red.). Do tego dopisano wyzywające: „Czy zdołasz mnie pokonać?” – w języku angielskim.

Zdurniał? – odpisał mu klubowy kolega Sławomir Nitras.

Okazji do krytyki Trzaskowskiego nie odpuścił także jego kontrkandydat w wyścigu o prezydenturę w Warszawie.

Czy ja dobrze widzę? Poważny kandydat na prezydenta stolicy nie zajmuje się kampanią, faktami o 50 mln łapówce czy 50 tys rachunkach za telefon a chwali się „rekordem” w kosmicznych gierkach na komórce? Jednak opozycja sama się zaorze – napisał Patryk Jaki.

Po tym oraz wysypie komentarzy setek innych Intrernautów Trzaskowski postanowił się wytłumaczyć.

Syn dorwał sie do zsynchronizowanego ipada i na tt wyskoczyło powiadomienie. Nakryłem go dzięki temu z ipadem pod kołdrą – o 23!! Dobrze, że nie jest starszy i na razie gra w gry (…) nota bene automatyczne tweety z wynikiem gier to niezła paranoja – wyjaśnił.

